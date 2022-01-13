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Происшествия13 января 2022 8:50

В Москве из-за пожара в кафе дым парализовал движение по ТТК

Пострадавших нет, но автомобилистам пока лучше объезжать участок стороной
Анастасия ВОЙНИЦКАЯ
Анастасия ВОЙНИЦКАЯ
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Пострадавших нет, но автомобилистам пока лучше объезжать участок стороной

Пострадавших нет, но автомобилистам пока лучше объезжать участок стороной

В двенадцатом часу дня четверга, 13 января, пожар вспыхнул в одноэтажном здании на улице Сущевский вал. О ЧП пожарные узнали мгновенно – в административном здании сразу же сработала пожарная сигнализация. Через считанные минуты спасатели приступили к тушению огня.

- В здании частично обрушилась кровля. Очаг был обнаружен на первом этаже, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Москве.

В двенадцатом часу дня четверга, 13 января, пожар вспыхнул в одноэтажном здании на улице Сущевский вал.

В двенадцатом часу дня четверга, 13 января, пожар вспыхнул в одноэтажном здании на улице Сущевский вал.

По предварительным данным, огонь вспыхнул в помещении кухни одного из кафе. Причиной мог стать жир, который скопился в вытяжке. Посетители и сотрудники сумели самостоятельно покинуть здание.

- По состоянию на 11.30 пожар локализован. Пострадавших нет. Площадь возгорания составила 200 квадратных метров, - добавили в столичном МЧС.

По предварительным данным, огонь вспыхнул в помещении кухни одного из кафе.

По предварительным данным, огонь вспыхнул в помещении кухни одного из кафе.

На месте продолжают работать пожарные. Ситуацию осложняет сильное задымление. Оно привело к образованию пробок в районе ЧП, а так ж на части ТТК.

- Водителям стоит заранее планировать пути объезда. Движение по дублеру от улицы Образцова до Октябрьской затруднено, - сообщили «КП» в Департаменте транспорта Москвы.

ЧППроисшествия: ЧП