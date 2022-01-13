Собянин: За последние 10 лет в Москве в два раза уменьшилось количество убийств

Мэр поблагодарил сотрудников прокуратуры за работу по борьбе с преступностью Фото: Иван МАКЕЕВ

За последнее десятилетие в столице в разы стало меньше убийств, грабежей и квартирных краж благодаря работе городской прокуратуры. Об этом сегодня, 13 января, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своём выступлении на праздничном мероприятии, посвящённом 300-летию прокуратуры.

«Сегодня прокуратура по-прежнему является главным надзорным органом по соблюдению прав и свобод граждан и координатором борьбы с преступностью, - отметил Собянин. - Только за последние 10 лет ситуация самым серьезным образом изменилась в лучшую сторону. В Москве в два раза уменьшилось количество убийств, в восемь раз уменьшилось количество грабежей, в 14 раз уменьшилось количество квартирных краж. Это огромная работа всей правоохранительной системы, социально-экономического развития города. Но и прокуратура имеет, конечно, колоссальное значение»

Мэр напомнил о важной роли прокуратуры в борьбе с преступностью, особенно в сложные для страны девяностые годы.

«Так сложилась у меня судьба, что я всегда тесно сотрудничал с органами прокуратуры в последние 30 лет, - сказал Собянин. - И я хорошо знаю, какую роль прокуратура сыграла в том, чтобы противодействовать разгулу преступности в 90-е годы. По сути, это был самый профессиональный и надежный отряд по борьбе с преступностью».

Мэр вручил лучшим работникам городской прокуратуры благодарственные письма, а также знаки отличия «За заслуги перед Москвой».

«Я благодарю вас за работу, за ваше профессиональное, чуткое отношение к своему делу, принципиальное отношение, - сказал Собянин. - Городские власти, прокуратура всегда будут вместе стараться наводить порядок и обеспечивать нормальную жизнь в соответствии с законами и Конституцией Российской Федерации. Спасибо вам огромное за вашу работу, за ваш труд. Желаю вам здоровья, счастья и успехов».