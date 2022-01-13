Барический плинтус: Москву ждёт рекордное падение атмосферного давления

Москву ждёт зимнее ненастье по полной программе Фото: Олег УКЛАДОВ

В первый день нового года по старому стилю Москву ждёт зимнее ненастье по полной программе - с сильным снегопадом (выпадет до 25% месячной нормы осадков, сугробы вырастет еще на 10 - 15 см!), метелью, снежными заносами на дорогах, стремительным повышением температуры до +1 …+3 градусов, пронизывающим ветром с порывами до 18 м/сек. И с первым погодным рекордом 2022 года.

Атмосферное давление не просто понизится – рухнет вниз, на 30 мм ртутного столба, - рассказал в интервью kp.ru научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Синоптики Московского метеобюро считают, что атмосферное давление 14 января будет рекордно низким - 719 мм рт. ст. Пока минимум для 14 января 720, 5 мм, он держится с 1948 года, то есть больше 70 лет.

А их коллеги из центра «Фобос» изобрели для обещанной аномалии новый термин - барический плинтус. Что такое барическая пила, все москвичи уже выучили (а особенно метеозависимые): это когда атмосферное давление скачет то вверх, то вниз, и график напоминает острые зубья пилы. А в пятницу атмосферное давление упадёт «ниже плинтуса» - то есть ниже до сих пор не бывало. Во всяком случае, в этот день, речь идёт о суточном рекорде.