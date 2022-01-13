Старый Новый год принесет мощный снегопад и оттепель в Москву

Городские службы уже переведены в режим повышенной готовности из-за снегопада Фото: Михаил ФРОЛОВ

Североатлантический циклон «Эльза» надвигается на Москву. В столице ожидается снегопад, резкое потепление, ветер усилится и сильно понизится атмосферное давление.

- Резкий скачок произойдет уже сегодня вечером – температура повысится с -12 до -5 градусов. Выпадет около 1-3 см снега. Уже в пятницу градусники покажут 0… +2 градуса. Москва окажется в теплом циклоне, снег продолжит идти. Сырая и снежная погода сохранится около 1,5 суток, - рассказала kp.ru Татьяна Позднякова, главный специалист Метеобюро Москвы.

Фактически в ночь с 13 на 14 января, в Старый Новый год, в столицу придет оттепель. Сопровождать такой всплеск тепла будет резкое и сильное падение атмосферного давления – до 720-721 мм рт. ст., что ниже нормы на 26-28. Синоптики не исключают, что может быть побит рекорд низкого давления для 14 января - в столице в 1948 году оно составляло 720,5 мм рт. ст.

Однако продлится оттепель недолго. В субботу, 15 января, вернутся минимальные морозы.

- Все это приведет к накоплению снежной массы и образованию сосулек на крышах – здания теплые, снег будут подтаивать, а затем подмерзать. Ожидается метель, так как порывы ветра будут достигать около 17 метров в секунду, - рассказала Татьяна Позднякова.

В выходные дни слабо отрицательные морозы вернутся – ожидается днем около -2… -4 градусов, а ночью -3… - 6 градусов.

Важно

Снег убирать готовы

Городские службы уже переведены в режим повышенной готовности из-за снегопада.

- На круглосуточное дежурство переведены аварийные бригады инженерных компаний и префектур округов, энергетикам дано указание подготовить необходимое количество резервных генераторов, - рассказали в Департаменте ЖКХ Москвы.

- На дорогах ожидается много снега и плохая видимость, возможно образование гололедицы. Просим водителей соблюдать скоростной режим, - рассказали в Департаменте транспорта Москвы.

Для помощи водителям грузовых автомобилей на МКАД и в ТиНАО организовано дежурство тягачей.

В столице с 16.00 началось механизированное подметание проезжей части и тротуаров. По завершению снегопада процедуру повторят. А также в пятницу коммунальщики будут убирать сосульки с крыш и чистить наледи кровель.

Кстати

Крещенских морозов не будет

Новая неделя начнется с очередной порции снега. Ожидаются морозы около -5… -6 градусов, что значительно выше климатической нормы для января. Но крещенских морозов (в их классическом понимании) ждать не стоит.

- Оттепели уже не будет, будет умеренный мороз. В Крещение, 19 января, днем ожидается около -5… -7 градусов, а ночью -9… -10 градусов. Конечно, это мороз, но это не те температурные отметки, в которые мы вкладываем понятие «крещенский морозы», - рассказала Татьяна Позднякова, главный специалист Метеобюро Фобос.

В центральных регионах России «крещенские морозы» наступают при температуре около -18… -22 градусов. По долгосрочным прогнозам синоптиков, сильных морозов в январе не ожидают – температура будет опускаться максимум до -12 градусов.