«Дома мультики»: в Дмитрове шестилетний мальчик сбежал из детского садика

Судя по видеозаписям из сада, Дима убегал на всех порах

Настоящий переполох в одном из государственных детских садов подмосковного города Дмитров устроил шестилетний Дима (имя ребенка изменено в интересах следствия прим. ред.) Сразу после дневной прогулки воспитательница усадила детей за обед и ахнула: одного не хватает. Пропавшего Димку сначала искали в группе, потом по всему садику и все тщетно. Только после просмотра записей с камер видеонаблюдения стало ясно: мальчуган сбежал из сада еще во время прогулки.

- В тот момент, когда воспитатель заводила детей в здание садика, ребенок самостоятельно покинул территорию дошкольного учреждения, - сообщила KP.RU Ольга Врадий, старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Московской области.

Судя по видеозаписям из сада, Дима убегал на всех порах. Куда? Как выяснилось позже – домой. Мальчишка, кстати, не промах! Он сам нашел дорогу до многоквартирного дома своей семьи и даже сумел зайти в подъезд и найти свою квартиру. Благо, живет семья недалеко.

- Квартира семьи находится трехстах метрах от детского сада. Именно там и был обнаружен ребенок, - добавили в подмосковном СК.

Димку под дверью запертой квартиры (мама и папа были на работе) нашли соседи. Именно они и позвонили в полицию. Пока люди в форме ехали, малыш признался, что из садика сбежал не просто так, а из-за мультиков, которые он планировал посмотреть дома.

- По факту случившегося проводится доследственная проверка. Будет дана оценка действиям воспитателя детского сада, - уточнила Ольга Врадий, старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Московской области.

По предварительным данным, семья маленького беглеца вполне благополучная. Что до самого Димы, то усидчивым его назвать нельзя.

- Ребенок характеризуется как гиперактивный, - добавил источник «КП» в следствии.

Впрочем, это обстоятельство вряд ли смягчит наказание воспитателю, который несет отвесность за жизнь и здоровье детей.