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Происшествия13 января 2022 16:00

«Дома мультики»: в Дмитрове шестилетний мальчик сбежал из детского садика

Сбежавший из детского сада в Дмитрове шестилетний мальчик ушел домой во время прогулки
Анастасия ВОЙНИЦКАЯ
Анастасия ВОЙНИЦКАЯ
Комментарии (5)Комментарии (5)(5)
Судя по видеозаписям из сада, Дима убегал на всех порах

Судя по видеозаписям из сада, Дима убегал на всех порах

Настоящий переполох в одном из государственных детских садов подмосковного города Дмитров устроил шестилетний Дима (имя ребенка изменено в интересах следствия прим. ред.) Сразу после дневной прогулки воспитательница усадила детей за обед и ахнула: одного не хватает. Пропавшего Димку сначала искали в группе, потом по всему садику и все тщетно. Только после просмотра записей с камер видеонаблюдения стало ясно: мальчуган сбежал из сада еще во время прогулки.

- В тот момент, когда воспитатель заводила детей в здание садика, ребенок самостоятельно покинул территорию дошкольного учреждения, - сообщила KP.RU Ольга Врадий, старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Московской области.

Судя по видеозаписям из сада, Дима убегал на всех порах. Куда? Как выяснилось позже – домой. Мальчишка, кстати, не промах! Он сам нашел дорогу до многоквартирного дома своей семьи и даже сумел зайти в подъезд и найти свою квартиру. Благо, живет семья недалеко.

- Квартира семьи находится трехстах метрах от детского сада. Именно там и был обнаружен ребенок, - добавили в подмосковном СК.

Димку под дверью запертой квартиры (мама и папа были на работе) нашли соседи. Именно они и позвонили в полицию. Пока люди в форме ехали, малыш признался, что из садика сбежал не просто так, а из-за мультиков, которые он планировал посмотреть дома.

- По факту случившегося проводится доследственная проверка. Будет дана оценка действиям воспитателя детского сада, - уточнила Ольга Врадий, старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Московской области.

По предварительным данным, семья маленького беглеца вполне благополучная. Что до самого Димы, то усидчивым его назвать нельзя.

- Ребенок характеризуется как гиперактивный, - добавил источник «КП» в следствии.

Впрочем, это обстоятельство вряд ли смягчит наказание воспитателю, который несет отвесность за жизнь и здоровье детей.

ЧППроисшествия: ЧП