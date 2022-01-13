Корреспондент «Комсомольской правды» награждён премией правительства Москвы

Награду наш коллега получил за вклад в работу по освещению социально значимых событий столицы Фото: Михаил ФРОЛОВ

День российской печати отмечается сегодня, 13 января. По традиции к празднику приурочена церемония вручения наград лучшим столичным журналистам. Лауреатов сегодня лично поздравил мэр Москвы Сергей Собянин в парадном Белом зале правительства города на Тверской.

«Дорогие друзья, поздравляю вас с наступившим Новым годом, с Рождеством, со Старым Новым годом, с Днем российской печати, - сказал Собянин. - Но самое главное - с премиями города Москвы в области журналистики, потому что это очень серьезная премия. Награда подтверждает ваш высокий профессионализм, ответственность к делу, то, что вы «болеете» душой за свои профессии и за своих читателей, зрителей, которые ждут ваших репортажей, вашей информации. Для них вы стали частью их семей, потому что, когда вы входите со страниц газет или телевидения в квартиры москвичей, вы становитесь просто частью их жизни».

Мэр напомнил о работе журналистов во время пандемии.

«Вы всегда были на переднем фронте, рядом с врачами, учителями, рядом со мной, находясь в самой гуще событий, - отметил Собянин. - Спасибо вам за работу».

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Премия города Москвы в области журналистики присуждается за создание наиболее талантливых и актуальных журналистских материалов, теле- и радиопередач о городе и его жителях.

В числе лауреатов премии за 2021 год - корреспондент «Комсомольской правды» Павел Клоков. Награду наш коллега получил за вклад в работу по освещению социально значимых событий столицы.

Паша пришел в «Комсомолку» в 2015 году стажёром, но уже через три месяца его приняли в штат - в отдел московского выпуска. Он пишет на самые разные городские темы, начиная от оперативных коротких новостей и заканчивая жанром «испытано на себе». Наш Паша временно работал на улицах Москвы инспектором МАДИ, ЦОДД и ГИБДД. Вливался в ряды мигрантов. Тестировал новые велосипедные маршруты. Ходил в рейды с контролёрами метро, сотрудниками МВД и МЧС.

Во время пандемии корреспондент «КП» в первых рядах прошел пункты вакцинации, открытые в МФЦ, торговых центрах, театрах и других общественных пространствах. В своих репортажах рассказывал, как организована их работа и призывал москвичей активнее вакцинироваться.

Нашего репортера волнуют и другие городские темы - природа, археология, исторический облик современной Москвы и сохранение архитектурных памятников столицы (тексты автора можно прочитать тут).

А ещё Павел Клоков часто выступает в роли редакционного поэта и выдаёт сатирические стихи на злобу дня. К примеру, в дни очередного всплеска ковида журналист замахнулся на святое и пофантазировал, как бы могли звучать стихи великих русских поэтов на тему вакцинации от коронавируса. Эти искромётные сочинения буквально взорвали соцсети и цитировались повсюду (читайте здесь).

Паша, мы тебя любим и ждём твоих новых талантливых произведений в прозе и стихах!

КОГО НАГРАДИЛИ

Премия города Москвы в области журналистики присуждается с 2001 года указом мэра Москвы по предложению Союза журналистов столицы на основании решения-рекомендации экспертного совета. В него входят руководители средств массовой информации, авторитетные журналисты, депутаты Мосгордумы.

Всего за прошедшие годы награды были удостоены 309 журналистов.

В этом году дипломы и памятные знаки получили 20 человек. Среди них:

- Екатерина Гоголева, корреспондент дирекции информационных программ «ТВ Центра»;

- Александра Корнева, начальник отдела корреспондентов службы информационного вещания творческо-производственного объединения «Москва 24» телеканала «Россия»;

- Любовь Проценко, редактор отдела «Москва» редакции «Российской газеты»;

- Марина Райкина, редактор отдела литературы и искусства редакции газеты «Московский Комсомолец»;

- Ольга Степочкина, начальник отдела специальных проектов службы информационного вещания творческо-производственного объединения «Москва 24» телеканала «Россия».

Поздравляем коллег с профессиональным праздником, лауреатов - с заслуженными наградами!

ЦИФРЫ

Сегодня в Москве находятся центральные офисы порядка 50 ведущих газетных и журнальных издательств.

Из 6 тысяч самых массовых печатных изданий, выходящих в стране, более половины издаются в столице, в том числе около 300 федеральных и городских газет и порядка 3 тысяч журналов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Цензура никому еще не мешала»: в Госдуме наградили лучших парламентских журналистов

В День российской печати в Госдуме поспорили о свободе слова и иностранных агентах (подробности)