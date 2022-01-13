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Происшествия13 января 2022 18:10

В гостинице в центре Москвы с высоты седьмого этажа рухнул лифт, погибли два человека

По предварительным данным, в кабине находились рабочие, производившие ремонт
Семен ЕЛЕНИН
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По предварительным данным, в «Президент-Отеле» с большой высоты рухнул лифт. Фото Бориса Кавашкина /ТАСС

По предварительным данным, в «Президент-Отеле» с большой высоты рухнул лифт. Фото Бориса Кавашкина /ТАСС

В гостинице, которая находится в центре Москвы - на Большой Якиманке - ЧП с лифтом. По предварительным данным, в «Президент-Отеле» с большой высоты рухнул лифт. В этот момент внутри находились два человека. Предположительно, оба погибли.

- На данный момент известно, что кабина лифта сорвалась с высоты седьмого этажа, - рассказал KP.RU источник в экстренных службах. - За несколько минут до этого лифт вышел из строя. В кабину вошли двое рабочих, которые должны были его починить. Пока сложно сказать, почему лифт сорвался…

В столичном управлении МЧС информацию об аварии подтверждают:

- Сообщение об обрушении лифта поступило в 20:26. На место выехали несколько подразделений. В данный момент они находятся на месте.

По нашей информации, спасатели уже открыли шахту лифта и пытаются разрезать деформированную после падения кабину. По словам источника, шансов выжить от такого удара у людей практически не было.

- Пока мы сами точной информацией не располагаем, - сообщили корреспонденту KP.RU в администрации «Президент-Отеля». - Выясняем подробности.

KP.RU следит за развитием событий.

ЧППроисшествия: ЧП