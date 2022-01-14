Одинокий сторож умер в Новый год и 10 дней пролежал всеми забытый на складе в Москве

Вероятно, смерть не носит криминальный характер и произошла из-за проблем со здоровьем. Фото: Алексей БУЛАТОВ

30 декабря сотрудники одной из московских оптовых фирм ушли на заслуженные новогодние каникулы. Охранять товар на опустевшем складе поручили 64-летнему Сергею К.* - рабочему-вахтовику. Мужчина живет на севере России, в Воркуте, а в Москву приезжает работать вахтовым методом. Проживает Сергей прямо на складе фирмы, где у него оборудована небольшая комнатка.

Вечером 30 декабря Сергей заступил на смену на складе, попрощался с коллегами и больше на связь не выходил. Руководство мужчине не звонило, предполагая, что раз он сам не объявляется, значит со складом все в порядке. Да и не до рабочих вопросов в разгар долгожданных каникул. Так прошли 10 дней праздников.

Утром 10 января управляющий складом приехал на работу к 8 утра и отправился осматривать помещения компании. Дверь на склад была заперта. Открыв ее, мужчина увидел на полу тело Сергея. Управляющий сразу вызвал на место полицию.

«В полицию поступило сообщение от управляющего складом об обнаружении им тела рабочего, 64-летнего Сергея К.* со следами гнилостных изменений. 30 декабря Сергей заступил на смену охранять склад на новогодних праздниках. Установлено, что мужчина скончался на следующий день, 31 декабря. Тело мужчины 10 дней пролежало на складе пока его не обнаружил вышедший на работу управляющий. На телефон погибшему никто не звонил, заявлений о пропаже мужчины также в полицию не поступало», - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

Известно, что каких либо следов насильственной смерти на теле мужчины обнаружено не было. Вероятно, смерть не носит криминальный характер и произошла из-за проблем со здоровьем.

Примечательно, что за все 10 дней праздников никто из руководства или коллег даже не позвонил мужчине, узнать все ли с ним в порядке. Родственники Сергея также ему не звонили, ни в сам Новый год, ни в праздничные дни января.