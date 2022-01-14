В Москве ограбили участницу высшей лиги КВН

Елену Праченко ограбили по дороге на работу. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

23-летняя Елена Праченко — финалистка Высшей лиги КВН. Девушка выступала в составе команды «Юра» под руководством Гара Дмитриева — резидента «Comedy Club» и участника шоу «Comedy Баттл». В прошлом году его команда вышла в финал Высшей лиги КВН 2021 года, а за год до этого стала финалистом Международной лиги. Участием в популярной юмористической телевизионной игре Елена Праченко не ограничивается, девушка работает корреспондентом на известном телеканале Москвы и Подмосковья.

Несколько дней назад Елена была вынуждена обратиться в полицию. Девушку ограбили по дороге на работу. Ранним утром она дожидалась транспорта на одной из остановок в районе Кузьминки. Людей там всегда было много. Чтобы скрасить ожидание, девушка включила музыку в беспроводных наушниках. Когда к остановке подъехало маршрутное такси, пассажиры столпилось около дверей. Елена дождалась своей очереди и стала заходить в транспорт. В дверях она столкнулась с мужчиной, который, как показалось девушке, замешкался и не успел выйти из транспорта. Он выскочил из маршрутки в последний момент, и двери закрылись. Транспорт начал движение, когда он отъехал от остановки, в наушниках КВНщицы перестала играть музыка. Девушка опустила руку в карман за телефоном, но его там не оказалось. В этот момент девушка заподозрила что медлительный пассажир столкнулся с ней не случайно. Елена добралась до работы, и оттуда позвонила в полицию.

— Поступило заявление от 23-летней гражданки о том что при входе в маршрутное такси на остановке с ней столкнулся мужчина в чёрной куртке. После этого заявитель не обнаружила в кармане свой мобильный телефон, — сообщил источник kp.ru.

Сейчас полицейские проводят проверку по заявлению девушки и составляют описание подозреваемого.