Американский пенсионер задержан в Москве по подозрению в педофилии

Родительских прав на территории России задержанный был лишён ещё два года назад. Фото: Олег ЗОЛОТО

В этой совершенно дикой истории одной русско-американской семьи сейчас разбирается московская полицию. На днях в столице после заявления бывшей жены был задержан 64-летний гражданин США. Экс-супруга, 42-летний менеджер одной из топливных компаний Москвы, обвинила его в жутких сексуальных преступлениях в отношении двоих сыновей пары. Оба мальчика уже дали показания и полностью подтвердили слова матери.

Сейчас пацанам 11 и 7 лет. После развода родителей они живут в Москве , учатся в обычной школе. О том что творилось с ними в США, они лишь спустя пять лет рассказали маме.

- По версии следствия А 2015 и 2016 году в США отец совершил иные действия сексуального характера в отношении двоих сыновей, - сообщил сайту kp.ru собственный источник в правоохранительных органах.

Факта изнасилования не было, но судя по показаниям детей, они натерпелись.

Сам американский пенсионер сразу после допроса сыновей был арестован. Свою вину он отрицает. Интересно, что родительский прав на территории России он был лишён ещё два года назад. При этом он упорно искал встреч с сыновьями и даже переехал ради этого в Москву. Накануне ареста у мужчины закончилась виза. За нарушение миграционного законодательства против него тоже ведётся следствие.