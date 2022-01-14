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14 января 2022 7:50

Полиция разыскивает мужчину, который целый год насиловал 12-летнего мальчика в лесу

Насильник запугивал ребенка, заставляя его молчать и приходить в лес на очередную встречу
Иван РУНЕВ
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Преступник в течении года надругался над 12-летним мальчиком, после чего запугивал ребенка и всячески ему угрожал.

Преступник в течении года надругался над 12-летним мальчиком, после чего запугивал ребенка и всячески ему угрожал.

Фото: Александр ГЛУЗ

В полицию обратилась 47-летняя Ирина К.* Женщина сообщила полицейским страшное - ее 12-летний сын Сережа* рассказал маме, что целый год над ним надругался неизвестный мужчина. Ирина давно заметила перемены в поведении сына. Мальчик стал закрытым в общении, тревожным и нервным. Ребенок отдалился от матери и мало рассказывал ей о себе. Женщина старалась не давить на ребенка, списывая все на переходный возраст. Но причина оказалась совсем в другом. Целый год мальчик скрывал, что его насилует неизвестный мужчина в лесопарковой зоне недалеко от их дома. Сережа боялся рассказать маме о происходящем и все держал в себе, но в итоге не выдержал издевательств и обо всем рассказал маме. Женщина сразу обратилась за помощью в полицию.

«Было установлено, что неизвестный преступник в течении года надругался над 12-летним мальчиком, после чего запугивал ребенка и всячески ему угрожал. Насильник грозился устроить проблемы мальчику и его семье, если тот кому-то расскажет о происходящем или не придет на очередную встречу в лес. Все происходило недалеко от дома ребенка, в лесопарковой зоне около улицы Славянский бульвар. Сережа уже описал полицейским приметы своего обидчика, полиция разыскивает преступника», - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах

В настоящее время с ребенком работают психологи. Информация о произошедшем передана в межрайонный следственный отдел Следственного комитета РФ по Москве. Оперативники разыскивают насильника, который целый год издевался над ребенком.

* Имена изменены

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