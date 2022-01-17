Экосистема Медтех – доступ к медицине будущего

Доктор Чой Ен Джун

Цифровизация и роботизация кардинально изменили нашу реальность. Мы привыкли к беспилотному транспорту, общению с искусственным интеллектом и роботами-помощниками. Трансформации затронули даже такую консервативную сферу как медицина. Электронная запись на прием или онлайн-консультация врача – это лишь верхушка айсберга. Главным трендом современного здравоохранении стало создание медицинских экосистем. Это цифровое пространство, где взаимодействуют медицинские учреждения, научно-исследовательские центры, фармацевтические компании, диагностические лаборатории и потребители – люди, которые хотят получать медицинские услуги в удобное время и удобной для себя форме.

Инвестиции в здоровье и долголетие

Медицинская экосистема МедТех – международный проект, который объединяет оффлайн и онлайн-сервисы. Прогнозируемый объем инвестиций в МедТех в 2021 году составит $30 млрд. На вопросы о возможностях и перспективах Экосистемы отвечает руководитель проекта доктор медицинских наук Ен Джун Чой, профессор ММУ, член Американского общества клинической онкологии (ASCO), Российской ассоциации онкологов и Европейского общества медицинских онкологов (ESMO).

Доктор Ен Джун Чой – главный врач и ведущий специалист «Центра восточной и европейской медицины» в Москве автор 4 изобретений, 102 научных и учебно-методических работ. Доктор Чой – один из разработчиков универсальных скрининговых тестов для ранней диагностики рака. Технология неинвазивного онкоскрининга успешно прошла первый этап испытаний и нашла практическое применение. С помощью онкоскрининга можно выявить рак на ранней стадии с точностью 86%.

Быстрая диагностика, эффективная терапия и полное сопровождение пациента

Ен Джун Чой: Экосистема МедТех – это полноценный сервис заботы о здоровье. Мы создаем комфортную среду, где можно получить доступ к качественным медицинским услугам в цифровом и традиционном формате. Сейчас Экосистема включает три взаимосвязанных блока: SMART-анализы, диагностика заболеваний и мониторинг показателей здоровья. Функционирование экосистемы обеспечивает искусственный интеллект (ИИ или AI) с обработкой больших данных (BIG DATA).

SMART-анализы – диагностика за 5 минут, не выходя из дома

Ен Джун Чой: SMART-анализы – принципиально новый метод диагностики без инвазивного вмешательства по образцу слюны. Пациенты получают результаты через несколько минут. С помощью биохимической и молекулярной диагностики можно выявить более 100 заболеваний, как наследственных, так и соматических.

В Экосистеме можно пройти и другие исследования, например, виртуальную биопсию, гастроскопию и колоноскопию. Мы используем технологические решения, которые существенно упрощают жизнь врачей и пациентов. Вместо болезненной биопсии можно сделать спектральный анализ тканей на томографе, а данные УЗИ получить с помощью смартфона или планшета с системой датчиков.

Инновационный метод диагностики рака с точностью 86%

Ен Джун Чой: Мы разработали уникальный метод диагностики онкологических заболеваний – неинвазивный онкоскрининг по слюне. Он позволяет с точностью 86% определить наличие или отсутствие опухоли в организме человека. Суть анализа – поиск в биоматериале ДНК раковых клеток, которые можно обнаружить еще до развития симптомов болезни.

Метод подходит для диагностики большинства известных видов рака, а его достоверность подтвердили протоколы европейских онкологических центров. Сейчас мы работаем над следующим этапом технологии. Наша цель – научиться определять степень онкозаболевания и локализацию опухоли.

Быстрый и точный анализ на COVID-19

Ен Джун Чой: Исследование на COVID-19 по слюне – еще один инновационный метод диагностики, который мы предлагаем. Точность метода составляет 80%, что подтверждают исследования независимой лаборатории при ковид-центре в Абу-Даби (ОАЭ). Для справки – достоверность ПЦР-тестов не превышает 60%.

Диагностика и лечение на цифровом уровне

Ен Джун Чой: Многие люди ждут от медицины того же уровня цифрового сервиса, который есть в других отраслях. В идеале они хотят решать свои проблемы через «одно окно». Человек подает запрос, его «берут за руку» и помогают: записывают на прием, организуют консультацию с врачом, назначают анализы, выписывают лекарственные препараты, контролируют результаты терапии и так далее.

Экосистема МедТех работает по принципу «одного окна» и делает помощь удобной, персонализированной и прозрачной. Информация о пациенте аккумулируется в единой базе и своевременно обновляется. В базу данных можно передавать сведения с любого диагностического и лечебного оборудования, например, с носимых персональных датчиков или с оборудования, которое используют в палатах интенсивной терапии.

Диагностика в Экосистеме проходит с участием искусственного интеллекта. Нейросети знают, какие вопросы задавать пациенту и как пользоваться единой базой медицинских знаний, а также умеют анализировать огромные объемы информации. С помощью ИИ врач ставит более точный диагноз и делает это быстрее. В период лечения искусственный интеллект наблюдает за состоянием пациента в режиме 24/7. Он может расшифровать результаты анализов, проконтролировать врачебные назначения и напомнить о приеме лекарственного препарата.

Профилактика болезней – снижаем риски

Ен Джун Чой: Мы развиваем направление превентивной медицины, поскольку понимаем, что люди хотят быть здоровыми, а не лечиться. Пользователи Экосистемы МедТех могут получить индивидуальный генетический паспорт – собственную базу ДНК-данных. С помощью паспорта можно узнать, если ли у человека предрасположенность к наследственным, психическим и общесоматическим заболеваниям, определить возможную реакцию на продукты и лекарственные препараты. В результате человек узнает про собственные зоны риска и с помощью врачей превентивной медицины может заняться профилактикой, чтобы избежать развития болезни.

О партнерах Экосистемы

Ен Джун Чой: Даже самая крупная компания не способна реализовать такой масштабный проект в одиночку. Требуется коллаборация с ИТ-компаниями, научно-исследовательскими лабораториями, поставщиками лекарственных препаратов и медицинского оборудования. Нашими партнерами могут стать ритейлеры, банковские и страховые компании. Экосистема упрощает взаимодействие врача с пациентом и одновременно выступает как агрегатор товаров и услуг партнеров.

В перспективе мы хотим создать омниканальную Экосистему, которая охватывает все сферы жизни. Каждому пользователю будут доступны услуги личного доктора, диетолога и тренера. На основе пользовательского опыта ИИ будет предлагает персонализированные решения по выбору одежды, путешествий, развлечений, финансовых услуг. Этот список можно продолжать до бесконечности.

Забота о близких

Кроме того, ИИ будет выполнять очень важную социальную функцию – общаться с людьми, которые по разным причинам чувствуют себя одинокими. Острее всего одиночество ощущают люди пожилого возраста. Виртуальные собеседники помогают справиться с тоской и другими негативными эмоциями. Они подстраиваются под настроение человека, беседуют с ним, шутят и даже играют в интеллектуальные игры. Да, они не заменят живое общение на 100%, но могут улучшить эмоциональное состояние и здоровье. Экосистема позаботится о пожилых родителях и детях, если вы оказались вдали от них и не можете часто общаться.