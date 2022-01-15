Экс-жена Абрамовича восстановит заброшенный «Шестигранник» в Парке Горького

Журналистам kp.ru удалось легально попасть на территорию «Шестигранника» Фото: Михаил ФРОЛОВ

Советский Союз подарил сотни архитектурных шедевров Москве, но не все удалось сберечь. В критическом состоянии находится павильон «Шестигранник», построенный в 1923 году в Парке Горького. После очередного пожара сюда стали свозить горы мусора. Свалка появилась в культурном месте столицы… Ее прятали под строительными лесами, но настало время для возрождения легендарного здания.

Граффити и следы пожара

«Шестигранник» может показаться совсем незнакомым зданием. Но находится оно рядом с музеем «Гараж». Лет двадцать здание закрыто строительными лесами и москвичи почти перестали обращать на него внимание. Только уличные художники взламывали замки и заходили внутрь, чтобы оставить на стенах граффити. Журналистам kp.ru удалось легально попасть на территорию «Шестигранника». Нас пропустили сотрудники музея «Гараж».

В последние годы сюда свозили ржавые аттракционы и мангалы из шашлычных Фото: Михаил ФРОЛОВ

- В ближайшие пять лет наш музей значительно расширится. Одним из наиболее значимых этапов этого процесса станет восстановление павильона «Шестигранник», - говорят в пресс-службе музея «Гараж».

От уникального «Шестигранника» сейчас остались только железобетонные конструкции. Однако в планах воссоздать проект шести корпусов, которые будто стали в круг, взявшись за руки.

По технике безопасности нам выдали каски, ведь «Шестигранник» в аварийном состоянии, мало ли что на голову упасть может. Но все обошлось. Только здание выглядит грустно – ржавые металлоконструкции, разрисованные стены.

«Шестигранник» может показаться совсем незнакомым зданием. Но находится оно рядом с музеем «Гараж» Фото: Михаил ФРОЛОВ

- И это мы уже вывезли тонны мусора. Территорию захламили ненужными каруселями, деталями от аттракционов, мангалами и столами из шашлычных, - объясняют в пресс-службе «Гаража».

Идею воссоздать уникальное здание предложила Дарья Жукова, экс-жена Романа Абрамовича, сооснователь музея «Гараж», еще в 2013 году. Тогда началось оформление документов, шли переговоры с Мосгорнаследием, так как здание является объектом культурного наследия.

- Здание «Шестигранника» будет восстановлено по продуманному и чуткому проекту японского архитектурного бюро, - рассказала Дарья Жукова, сооснователь музея «Гараж».

Одним из наиболее значимых этапов этого процесса станет восстановление павильона «Шестигранник», - говорят в пресс-службе музея «Гараж» Фото: Михаил ФРОЛОВ

Столовка и цех с лимонадом

Павильон «Шестигранник» (первое его название – «Машины и орудия») построен в 1923 году по проекту архитектора Ивана Жолтовского для 1-й Всероссийской сельскохозяйственной и кустарно-промышленной выставки, проходившей не территории нынешнего Парка Горького. Позже выставку перенесли на новую территорию, которая стала известна как ВДНХ.

Все павильоны были деревянными и только павильон «Машины и орудия» стал единственной железобетонной постройкой. Поэтому он и уцелел.

Когда здесь стали создавать Парк культуры и отдыха, здание павильона переоборудовали под Главную столовую. Первоначально она, как и сам парк, функционировала только в летнее время. В конце 1930-х годов появились зимние аттракционы, катки. Столовую вновь пришлось перестраивать – все корпуса павильона дополнили кирпичными стенами и приспособили для круглогодичной работы. С 1935 года столовая получила название «Шестигранник». Часть здания в начале 60-х годов переоборудовали под цех по производству лимонада.

Павильон «Шестигранник» (первое его название – «Машины и орудия») построен в 1923 году

- В последние десятилетия павильон приспосабливали под кафе, ресторан, танцплощадку, а затем забросили. Несколько раз «Шестигранник» горел, в результате чего пришел в аварийное состояние, - рассказали в пресс-службе «Гаража».

Спустя 76 лет павильон стал выявленным объектом культурного наследия Москвы. Но к тому времени здание уже практически не эксплуатировалось.

Новая история столетнего павильона

В обновленном «Шестиграннике» расположатся три выставочных пространства (два — в гранях здания, одно — на новом подземном уровне), а также многофункциональный центр с лекторием, библиотека, книжный магазин и кафе. В подземном пространстве найдется место для гардероба, офисных кабинетов и хранения книг.

- Внутренний двор здания станет открытым публичным пространством, куда можно приходить отдыхать, - рассказали в пресс-службе музея «Гараж».

В обновленном «Шестиграннике» расположатся три выставочных пространства. Проектное изображение: пресс-служба музея «Гараж»

Считается, что на площадке в центре «Шестигранника» находился фонтан, но в «Гараже» эту версию опровергают:

- Многие так думают, но фонтана здесь никогда не было. А вот фильм «Я шагаю по Москве» в этом здании действительно снимали. Есть фрагмент, когда толпа отдыхающих гналась за карманником по набережной и вбегала в танцевальный зал – это как раз одно из помещений «Шестигранника».

Восстановить уникальную постройку, которой в 2023 году исполнится сто лет, доверили японскому архитектурному бюро Sanaa. Работы продлятся 3-5 лет.

- Когда нам предложили поработать над «Шестигранником», мы сразу стали думать, сможем ли сохранить его оригинальную планировку и пропорции. Нам близки мысли сохранения истории, а у «Шестигранника» есть особое очарование, которое мы постараемся сохранить, - рассказала Рюэ Нисидзава, представитель бюро.

Проектное изображение: пресс-служба музея «Гараж»

Одна из важных задач – объединить шесть открытых внутрь павильонов, которые образуют пространство общего двора. Между павильонами создадут проходы, чтобы посетители имели возможность переходить из одного пространства в другое по кругу.

Для «Шестигранника» закажут 15-метровые стеклянные панели – подобные для своего калифорнийского офиса, похожего на летающую тарелку, хотел Стив Джобс. Внутри здания будут использованы полупрозрачные шторы или светонепроницаемые жалюзи.

- Благодаря новому пространству мы сможем реализовать еще больше проектов и показать, каким может быть современный музей, - говорят в «Гараже».