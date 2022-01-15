В Москве на два месяца арестовали американца, обвиняемого в растлении своих детей

64-летнего Дэвида Томаса Барнса обвиняют в растлении своих детей Фото: СОЦСЕТИ

15 января в Савеловский райсуд привезли 64-летнего Дэвида Томаса Барнса. Два года назад на него написала заявление в полицию бывшая жена. Она утверждает, что экс-супруг надругался над их общими детьми. Однако ход делу дали только за два дня до суда.

— Постановлением Савеловского райсуда Барнсу, обвиняемому в совершении преступлений, предусмотренных п «б» ч. 4 ст. 132 (насильственные действия сексуального характера) УК РФ — два эпизода — избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — сообщили в объединенной пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.

У пары были сложные отношения. В браке родились двое детей — сейчас им восемь и 11 лет. У обоих парней гражданство РФ и США. Мама мальчиков Светлана увезла их в Россию после череды семейных скандалов. И уже тут оба ребенка рассказали, что папа проявлял к ним отнюдь не родительскую любовь. Мог потрогать за ягодицы и гораздо более мерзкие вещи.

У пары были сложные отношения. Фото: СОЦСЕТИ

После возвращения в Россию мать постаралась, чтобы Барнса лишили родительских прав. Тем менее в США у него сохранился статус опекуна. Мужчина не оставлял семью в покое. В конце прошлого года он прилетел за ними из штата Миссури в Москву. Светлана позвонила в полицию и ее заявление двухлетней давности подняли и задержали Барнса. Впереди у следователей целый комплекс экспертиз с детьми. Прежде всего работы с психологом. Необходимо убедиться, что история рассказанная матерью — правдива.

Мера пресечения Барнсу действует два месяца, то есть до 13 марта 2022 года. Барнс и его адвокаты могут обжаловать решение. Отметим, что за насильственные действия над несовершеннолетними по УК грозит до 20 лет колонии.

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