На Яузе в Москве появились краснокнижные утки-мандаринки

Для Москвы это просто уникальнейший гость. Фото: Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы

Мандаринок неспроста называют одними из самых красивых птиц из семейства утиных. Синий хохолок, оранжевые щечки с длинными перьями, красный клювик. На синей грудке белые полосы, крылышки - тоже цвета мандарина. Словом, чудо, а не птица!

Для Москвы это просто уникальнейший гость (живут эти утки на дальневосточной реке Амур). Но на днях парочку мандаринок заметили и сфотографировали в природном-историческом парке «Останкино», на Яузе. Об этом сообщает Департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

Тут, конечно, нужно заметить, что мандаринка входит в Международную Красную книгу. Редкий вид. Исчезающий. На этих красавиц, которые мгновенно обращают на себя внимание на любом водоеме, люди охотились всегда. В итоге, на сегодня во всем мире осталось всего-то около 25 тысяч пар этих птиц. (15 тысяч из них живут в России - в Хабаровское крае, в Приморском, в Амурской области и на острове Сахалин).

В европейской части России мандаринки встречаются крайне редко. В Москве за последние пару лет их до этого встречали вообще всего два раза. В 2020-м - на Нижнем Кузьминском пруду. В 2021-м - в парке усадьбы Архангельское-Тюриково.

Так откуда же пара мандаринок взялась у нас в Останкино в разгар зимы?

- Здесь могут быть только две версии, - размышляет московский орнитолог Вадим Мишин. - Либо они остались зимовать в силу каких-либо причин. Может, у одной из птиц повреждение какое-то было. Не могут тут гадать, потому что даже для пролета это совсем не характерный для наших широт вид. Либо же это могут быть «домашние» птицы. Дело в том, что обеспеченные люди часто заводят их на своих частных прудах в качестве декоративной питомцев. Для красоты.

По словам специалиста, зимовать мандаринкам непросто.

- Они же почти вдвое меньше кряквы, которая зимует в Москве, поэтому кряквы мандаринок не примут, прогонят. А на более комфортных для зимовки с точки зрения питания прудах Московского зоопарка доминируют еще более крупные утки-огари. Они по отношению к чужакам довольно агрессивные. Так что перезимовать мандаринкам будет непросто.