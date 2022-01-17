Устроившего дебош в московском автобусе дагестанца нашли по видеокамерам

Дагестанец нахамил пассажирам автобуса. Фото: Кадр видео

29-летнего уроженца Дагестана, который щедро оскорблял пассажиров московского автобуса поймали в Калужской области. Он оказался пьян. После того, как задержанный проспится, его доставят в Москву на допрос.

- Задержание подозреваемого дело техники: его личность установили по видеокамерам, которые распознают лица в столичных автобусах и трамваях, - сообщили kp.ru правоохранительных органах. - Мужчина оказался знаком автоматизированной системе "Безопасный город". Благодаря камерам стал известен алгоритм передвижения ранее дважды судимого гражданина в столичном регионе, что помогло установить его местонахождение.

Главным свидетельством преступления станут видеозаписи из автобуса. Их делали не только пассажиры автобуса, но и водитель. Именно с ним хулиган начал конфликт, когда тот отказался остановить автобус и открыть двери.

Водитель объяснил пассажиру, что между остановками открывать двери запрещается, что может за это лишиться работы, так как система управления дорожным движением и камеры все фиксируют.

Получив отказ, подозреваемый начал громко материться. Окружающие рискнули сделать ему замечание.

"Свиньи! Твари! С вами так себя надо вести! С вами, с русскими! Вы нацисты! Ничего, придет время мы будем вас всех бить!", - вопил на весь автобус молодой человек с большой бородой.

- Кто это мы, ехал бы к себе домой, - отвечали ему из салона.

- Мы, дагестанцы, я у себя дома, - не унимался тот в ответ.

Как стало известно kp.ru после допроса задержанному дадут возможность извиниться за свое выступление. Публичного покаяния от хулигана ждут не только пассажиры столичного автобуса, но и глава Дагестана Сергей Меликов, который заявил: "Поведение молодого человека не только нарушает все мыслимые нормы, существующие в человеческом обществе, но и противоречит исторически сложившемуся этическому кодексу дагестанца, определяющему в том числе отношение к старшим".

Пожилому пассажиру, который потребовал перестать "выражаться" при женщинах, бородатый молодой человек ответил следующее: "Буду выражаться! А че ты мне сделаешь? Старик, успокойся. Слышишь, ты? Веду себя так, как считаю нужным. С вами вот так себя надо вести!"

Меликов подчеркнул, что смутьян должен извиниться не только за свою грубость, но и перед всеми дагестанцами, которые просто возмущены "попыткой говорить от имени миролюбивого дагестанского народа".

Глава Дагестана также назвал выходку земляка "варварским проявлением".

В Следственном комитете России в действиях хулигана кроме варварства усмотрели признаки статьи "возбуждения ненависти либо вражды, а равно унижения человеческого достоинства, совершенных с угрозой применения насилия". Статья предусматривает штраф в размере от 300 000 до 600 000 рублей, либо принудительные работы на срок от 2 до 5 лет, либо лишением свободы на срок от трех до шести лет/