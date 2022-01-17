В Москве запустили новые линии по производству детского питания

Сергей Собянин осмотрел новые линии по производству детского питания Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Заводы и фабрики Москвы продолжают масштабную модернизацию. Многие из них строят дополнительные корпуса, закупают современное оборудование и расширяют выпуск своей продукции. Сегодня, 17 января, мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел новые линии по производству детского питания на Царицынском молочном комбинате компании «Вимм-Билль-Данн».

«Москва много делает для привлечения инвестиций, импортозамещения, - сказал Собянин. - В столице вводятся дополнительные статусы предприятий и льготы - на прибыль, на имущество, на землю. Но, пожалуй, самое главное для предприятий - не только иметь льготы, а иметь стабильные гарантии того, что их продукты будут поставляться и будут востребованы. Федеральным законом предусмотрена такая схема, как офсетные сделки - контракты».

По его словам, Москва стала безусловным лидером по офсетным контрактам. Их общая сумма на сегодня уже подбирается к 70 миллиардам рублей.

«Речь идет об обязательствах по закупке продуктов на обмен на инвестиции и создание импортозамещающих производств, - уточнил мэр. - В Москве действуют контракты по производству уникальных лекарств для лечения онкозаболеваний. Теперь такой контракт заключен с «Вимм-Билль-Данн» на поставку детского питания. Мы обязаны в течение 10 лет закупить у «Вимм-Билль-Данн» детское питание, а они в свою очередь создают уникальные производства мирового уровня, импортозамещение продукции, которая ранее поступала в Москву из других стран, и проводят модернизацию действующих производств».

ЧТО СДЕЛАЛИ

В модернизацию Царицынского молочного комбината инвестор вложил 495 миллионов рублей. По офсетному контракту на молочные кухни столицы поставят 38 видов детского питания - молоко, соки, фруктовые, овощные, мясные и мясорастительные пюре, каши, творог, кефир и сухие смеси.

К примеру, до сих пор сухие молочные смеси для раздаточных пунктов закупались в Белоруссии и других регионах России. Теперь на столичном комбинате создали новую линию для их выпуска мощностью 16 миллионов единиц в год. Это первое в Москве производство такой продукции.

Одновременно расширили линию овощных, фруктовых, мясных и мясорастительных пюре. Ее мощность выросла почти на 70% - до 75 миллионов единиц в год.

ЦИФРЫ

С 2017 года столичные власти подписали пять офсетных контрактов по созданию новых производств лекарств, медицинской изделий и детского питания.

Общая сумма частных инвестиций по этим контрактам составит 12,9 миллиарда рублей. Общий объем закупок - 72,7 миллиарда рублей.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Сегодня Сергей Собянин также осмотрел детский сад на 160 мест и школу на 900 мест. Их строит инвестор в жилом комплексе на Варшавском шоссе. На площадках уже ведётся устройство фасада, кровли, вентиляции, канализации, отопления, а также кирпичная кладка внутренних стен. Детсад планируют открыть осенью 2022 года, школу - к сентябрю 2023-го.

Мэр отметил, что в новых жилых комплексах, помимо детсадов и школ, нужно открывать спортивные сооружения и создавать рабочие места.

«С 2011 года в столице построено 468 новых школ и детских садов, - сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы. - Около 40% из них строят частные инвесторы. В планах на ближайшие три года возведение еще 134 школ и детсадов».