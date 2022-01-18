Михалков морозил лед жидким азотом, а Рязанов сделал снег из пенопласта: как великие режиссеры снимали зиму в Москве

Москва, лето 2018 г. Во время съемок одной из новелл новогодней комедии "Елки 7" на Садовнической набережной. Сергей Савостьянов/ТАСС

Помните, как началась эта зима? Аккурат 1 декабря повалил снег. Сугробы в столице до сих пор ого-го! Правда, буквально на прошлой неделе температура за сутки выросла с -18 до 0 градусов, а затем снова подморозило. В общем, московская зима — дама непостоянная. Кинорежиссеры пытаются запечатлеть ее в своих картинах, да вот только вечно приходится приноравливаться к погодным капризам.

«Джентльмены удачи» (1971, реж. Александр Серый)

Съемки начались в конце февраля. Но погода стояла отвратительная — шли дожди. Тогда команда решила лететь в Самарканд и пока поработать над сценами в тюрьме. Прилетели в теплый Узбекистан, как вдруг из столицы телеграфировали: выпал снег.

Сорвались и полетели обратно. За семь дней успели снять, как Доцент достает шлем Македонского из проруби, уроки английского на зимней даче (она в Серебряном бору) и известные кадры зарядки на морозе. По воспоминаниям актеров, стукнуло -17 градусов Цельсия. Леонов, Вицин и Крамаров решили, что будут в одежде, дабы не простыть. А Раднэр Муратов вышел на площадку только в брюках с голым торсом. Пришлось остальным актерам поддержать коллегу и работать в таком же виде. Кстати, сцена с обтиранием снегом была чистой импровизацией.

В одном эпизоде мелькают дома на Университетском проспекте: когда Доцент и его подельники убегают от дворничихи. Доцент скатывается с ледяной горки. Она там до сих пор есть — на тюбах и санках катаются рядом с Дворцом пионеров на Воробьевых горах.

«Ирония судьбы, или С лёгким паром!» (1975, реж. Эльдар Рязанов)

К работе над главным новогодним фильмом приступили только в марте. Снега на улицах почти не было. Но ведь история происходит 31 декабря, должно быть как в сказке — стужа, вьюга, пушистые сугробы. Сгребали с окрестных дворов на проспекте Вернадского весь нерастаявший снег (в кадре дома 113 и 125) и разбрасывали по асфальту. Пришлось искать пенопласт, вату, мел, бумагу и распылять бутафорию специальными вентиляторами. Говорят, жители домов сердились, что вся труха летела им в форточки. Сейчас на высотках висят памятные таблички. И благодаря им квартиры в этих домах стоят на 10-15% дороже, чем в соседних.

«Мимино» (1977, реж. Георгий Данелия)

После грузинских эпизодов картины съемочная группа прилетела в Москву. Актеры, как и герои фильма, жили в гостинице «Россия» — сейчас на ее месте парк «Зарядье». Съемки проходили в основном в центре: Большой театр, Новый Арбат, Садовое кольцо… В Москве зарядили морозы под минус 30 градусов. Вахтанг Кикабидзе и Фрунзик Мкртчян прилетели в столицу в осенних пальто и куртке. Поэтому после эпизодов на улице Данелия водил актеров в свою в квартиру на Чистых прудах (на льду прудов тоже снимали один эпизод) и поил горячим чаем.

«Старый Новый год» (1980, реж. Наум Ардашников, Олег Ефремов)

По большей части действие происходит в квартирах и бане, поэтому работали летом - зритель ничего не заподозрит. Управились за две недели. Но без кадров снежного города в фильме про праздник (хоть торжество и вышло местами грустным) никуда. Поэтому дождались поздней осени, улиц Москвы с сугробами и быстренько смонтировали итоговый вариант фильма. Зато летом коллектив ленты столкнулся с непростой задачей: отыскать деликатесы для традиционного новогоднего стола. Еле нашли в целой Москве две палки салями.

«Сибирский цирюльник» (1998, реж. Никита Михалков)

Десять лет Михалков работал над картиной стоимостью в рекордные по тем временам 40 млн долларов. В Костроме, Чехии, на португальском полуострове Сетубал. А масленичные гуляния, во время которых генерал Радлов (Алексей Петренко) напивается водкой, снимали в Москве — в парке «Новодевичьи пруды». Только вот незадача: опять капризная столичная погода подвела. Началось резкое потепление и лед, которым были скованы пруды, вот-вот мог прорваться. Его закрыли досками, а сверху закидали искусственным снегом, который морозили с помощью жидкого азота. На площадке дежурили сотрудники МЧС.

КСТАТИ

«Служебный роман» (1977, реж. Эльдар Рязанов)

18 сентября 1977 года в Москве неожиданно выпал снег. Оператор фильма Владимир Нахабцев расчехлил камеру, чтоб сделать уникальные кадры. Как подсчитают киноведы, из-за этих сцен лента удлинилась на 3,5 минуты. Фоном звучит песня «У природы нет плохой погоды» в исполнении Алисы Фрейндлих. Благодаря этим эпизодам в фильме появился еще один яркий герой — Москва. Показывают практически весь центр города. Кстати, в тот день снег продержался только до обеда, а потом растаял. Поэтому больше зима в кадре не появляется.

А как у них

Суровая столица в иностранных фильмах

«Красная жара» (1988, реж. Уолтер Хилл)

Милиционер Иван Данко (Арнольд Шварценеггер) ловит в холодной Москве грузинских мафиози. Правда почти все сцены снимали в Венгрии. В Москву бригада фильма вместе с железным Арни прибыла в феврале и провела у нас всего три дня. Успели запечатлеть несколько туристических видов: Театральную площадь, виды Кремля и буквально пару секунд на Красной площади.

Иностранной группе работу в Москве разрешили, но только не на центральной площади. Вдруг покажут чего плохое? Команда пошла на хитрость. Нарядила Шварца в его киношный мундир, который смешал в себе униформу сразу шести разных войск. Все обставили так, будто делают видео для личного архива актера (взяли ручные кинокамеры). А потом включили кадры на Красной площади в итоговую ленту. Все остальное время в Москве актер раздавал автографы фанатам и искал для жены «рашн шуба» из меха горностая.

«Анна Каренина» (1997, реж. Бернард Роуз)

Первый фильм, полностью сделанный американцами в России. По большей части работали в Санкт-Петербурге, но есть и кадры в Москве. Например, в начале ленты Левин и Кити встречаются на катке у стен Новодевичьего монастыря. Примечательно, что в экранизации Александра Зархи 1967 года есть точно такой же план.

«Превосходство Борна» (2004, реж. Пол Гринграсс)

Мэтт Деймон в роли профессионального убийцы с фальшивым паспортом на имя Фомы Киняева прибывает на Киевский вокзал из Берлина. Хотя по логике должен был приехать на Белорусский, но Киевский просто выглядит круче. В России его встречает серый город. Кажется, что Москва в современном голливудском кино может быть только мрачной.

Съемочная группа прилетела в Москву не зимой, а в середине осени. В некоторых кадрах мелькает зеленая трава, которую припорошил первый снег. По сюжету агент Борн разыскивает в Москве некую Ирину Нески (Оксана Акиньшина), которая живет на улице Отрадная, 16 — в одноименном районе. Главный герой приезжает на место и идет по заснеженному району, вот только в кадрах синенькие высотки Крылатского.