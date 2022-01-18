Житель Подмосковья продает красивую дату регистрации брака за 22 млн рублей

18 января на «Авито» появилось объявление о продаже красивой даты свадьбы Фото: Shutterstock

18 января на «Авито» появилось объявление о продаже красивой даты свадьбы: 22 февраля в этом году складывается в прекрасные 22.02.2022, многие за такими цифрами охотятся, а некто Станислав… решил на этом заработать.

Свои действия объясняет просто: раздумали жениться.

Схема проста: «новые» и «старые» брачующиеся вместе идут в ЗАГС в заранее согласованную дату и там перерегистрируют данные молодоженов.

В объявлении указано Щелково, фактически же ехать нужно будет во Фрязино.

Охотников за красивой датой немного отпугивает цена - 22 022 022 рубля.

- Какая дата, такая и сумма, - заявляет Станислав. И на предложение несколько снизить стоимость покупки отвечает твердым «нет».

Между тем, Станислав – не единственный, кому пришло в голову подзаработать на красивой дате.

Подобные объявления можно найти в Казани (от 100 тысяч рублей за неторжественную регистрацию), в

Ростовской области (от 200 тысяч рублей за городской ЗАГС города Цимлянск) и Санкт-Петербурге. Последнее из объявлений бьет все рекорды: 3,5 млн рублей, зато в Первом дворце бракосочетаний и в торжественной обстановке.

Между тем, «покупаться» на такие объявления не стоит: дата регистрации брака оформляется через госуслуги и купить за деньги ее вряд ли возможно.