Француженку обокрали в женском стрип-клубе в Москве

Кто именно мог завладеть данными карты и списать с нее крупную сумму - девушка не знает, однако прямо перед кражей она всю ночь отдыхала в стиптиз-клубе Фото: Shutterstock

Несколько дней назад в полицию обратилась гражданка Франции 26-летняя Бриджит Б.* Девушка рассказала полицейским, что стала жертвой ограбления. Бриджит приехала в Москву из родного Парижа на новогодние каникулы. Осмотрев все достопримечательности и культурные объекты столицы, француженка решила порадовать себя развлечением для взрослых. Бриджит направилась в один из женских ночных клубов с мужским стриптизом на Проспекте Мира. Там девушка веселилась до утра, танцевала и распивала коктейли. Около 8 утра Бриджит расплатилась по счету своей банковской картой, села в такси и направилась в гостиницу «Националь», где проживала во время каникул.

Вскоре на телефон девушки пришли несколько смс-сообщений о списании с ее карты денежных средств. Бриджит не придала смскам особого значения, решив, что произошел банковский сбой. Однако и на следующий день списанные с ее карты деньги обратно не вернулись. Француженка поняла, что ее обокрали и отправилась в полицию писать заявление.

«В полицию поступило заявление от 26-летней гражданки Франции Бриджит Б.* Девушка сообщила оперативникам, что в ночь с 11 на 12 января неизвестные преступники похитили с ее банковской карты 350 140 рублей. Кто именно мог завладеть данными карты и списать с нее крупную сумму - девушка не знает, однако прямо перед кражей она всю ночь отдыхала в стиптиз-клубе на улице Гиляровского», - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

В настоящее время полиция проводит проверку и устанавливает все детали случившегося. По имеющейся информации, Бриджит не слишком переживает из-за украденных денег и обратилась в полицию только за справкой о случившемся преступлении. Деньги девушки застрахованы от кражи французским банком и Бриджит планирует их вернуть, как только вернется на родину.

* Имена изменены