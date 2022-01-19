В Одинцове муж обратился в полицию, чтобы вернуть забытый кошелёк любовнику жены

Оперативники посочувствовали Алексею и связались с забывчивым владельцем портмоне, чтобы вернуть его Фото: Алексей БУЛАТОВ

С необычным заявлением недавно обратился в полицию один из жителей подмосковного Одинцова. 34-летний Алексей (имя изменено) рассказал полицейским, что, вернувшись домой с работы, на тумбочке возле кровати обнаружил мужской портмоне. Аксессуар точно не принадлежал ни хозяину квартиры, ни его супруге. Мужчина спросил жену о том, чей это кошелёк, и как он оказался рядом с семейным ложе. Заметив портмоне в руках супруга, женщина опустила глаза. Но отказалась как-либо объяснять находку Алексею.

Тогда мужчина открыл портмоне, чтобы узнать что-то о его владельце. Внутри он нашёл деньги, банковские карты на имя какого-то мужчины и водительское удостоверение с его фотографией. Что делать с кошельком, мужчина не знал. Но оставлять его у себя он не собирался. Поэтому Алексей отправился в ближайшее отделение полиции.

— Поступило обращение от 34-летнего гражданина, о том, что его жена привела любовника, который после своего ухода оставил кошелёк. В нём находятся 29 050 рублей, водительское удостоверение и банковские карты, — сообщил источник kp.ru

Полицейским мужчина пожаловался, что давно подозревал супругу в изменах, но до этого дня он никак не мог этого проверить. Найденный дома кошелёк расставил всё по своим местам. Оперативники посочувствовали Алексею и связались с забывчивым владельцем портмоне, чтобы вернуть его.