Высокие оценки. Заммэра Ефимов – об усилении позиций Москвы в рейтингах Numbeo

Город считают все более безопасным и экологичным. Фото: mos.ru/Максим Денисов

Москва улучшила позиции в рейтингах городов онлайн-платформы Numbeo, которые составляются по итогам онлайн-голосования пользователей Интернета. За последний год Москву стали воспринимать лучше с точки зрения безопасности, состояния экологии, здравоохранения.

За год Москва на 31 позицию улучшила свое положение в Индексе преступности (Crime Index), переместившись с 260 на 291 место. Первое место в рейтинге занимает самый небезопасный город. По мнению пользователей, Москва безопаснее Парижа, Лондона, Нью-Йорка, Торонто, Берлина, Барселоны.

В Индексе загрязненности окружающей среды (Pollution Index) за год Москва также улучшила позиции - поднялась с 172 до 182 места. За пять лет показатели столицы улучшились на 53 позиции – со 129 места в 2018 году до 182 места в начале 2022 года. Первое место занимает самый загрязненный город.

«Пользователи портала оценили экологическую ситуацию Москвы выше, чем в ряде других мегаполисов, таких как Нью-Йорк, Сеул, Лондон и Париж, - пояснил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. - За последние годы городом реализованы значительные проекты по модернизации ТЭК, городские программы озеленения. Первой из российских регионов Москва выпустила «зеленые» облигации, за счет которых город финансирует строительство Большой кольцевой линии и закупку электробусов. В 2021 году созданы и благоустроены 35 парков и 686 гектаров рекреационных зон. За последние 10 лет высажено более 9,5 миллиона деревьев и кустарников, осуществлено обновление подвижного состава наземного городского транспорта и метрополитена, запущены 1000 электробусов. Единая система экологического мониторинга насчитывает 600 высокоточных станций, створов и площадок наблюдений».

Наиболее высокие оценки Москва получила по качеству зеленых зон и парков, общей чистоте города, качеству и доступности питьевой воды.

«C 2015 года Москва также поднялась на 12 строк в Индексе здравоохранения (Health Care Index) - со 191 до 180 места, в том числе, за последний год произошел рост на 5 позиций - со 185 до 180 места, - подчеркнул министр правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития Кирилл Пуртов. - В этом индексе Москва обогнала Нью-Йорк, Шанхай, Лос-Анджелес, Рим и другие».

Опрос пользователей также показал улучшение оценок транспортной ситуации в городе. За прошедший год среднее время, за которое житель Москвы добирается от дома до работы, сократилось с 51,39 минуты до 51,08 минуты. Как отмечает Аналитический центр Москвы, во многом улучшение оценок со стороны москвичей – как пользователей общественного транспорта, так и автовладельцев – стало следствием открытия Московских центральных диаметров и Хордового кольца Москвы, существенно разгрузивших дороги столицы.

Проект Numbeo считается одним из наиболее авторитетных источников информации о качестве и уровне жизни, стоимости жизни, качестве здравоохранения, безопасности и экологии.