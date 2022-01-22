В Подмосковье супружеская пара скончалась от пищевого отравления, их 9-летний ребёнок в реанимации

На месте работают следователи. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Шоковая ситуация в подмосковном посёлке Обухово. В квартире на ул. Ленина обнаружили 9-летнего мальчика, родители которого умерли накануне. Несмотря на то, что дом газифицирован, об утечке газа речи не идёт. Основная версия произошедшего - пищевое отравление.

Как стало известно «КП», ребенок выжил, но чувствовал себя плохо, был доставлен в реанимацию и находится сейчас в тяжёлом состоянии.

Прибывшие на место сотрудники МВД возбудили уголовное дело по статье 109 часть 3 («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»). Пока не сообщается, был ли в квартире кто-то ещё и могли ли специально отравить сразу целую семью.

Сотрудники прокуратуры Московской области, тем временем, взяли расследование этого уголовного дела на особый контроль.

По некоторым данным, погибшему было 35 лет, погибшей 28. Их 9-летний сын сам открыл дверь родственникам.

- На месте работают следователи, - добавили «КП» в областном управлении Следственного комитета. - Допрошен родственник, который обнаружил пострадавших. Расследование уголовного дела продолжается.