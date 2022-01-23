По зову сердца: московская полиция отмечает свое 300-летие

Главными задачами полиции во все времена была защита граждан, обеспечение общественного порядка и борьба с нарушениями закона. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Столичная полиция отмечает свое 300-летие и вспоминает события, которые дали начало деятельности московских правоохранителей. Указом Петра I именно 23 января 1722 года учреждаются должность обер-полицмейстера и Московская полицмейстерская канцелярия.

- Во все времена защитники правопорядка смело смотрели в лицо опасности, приходили на помощь в ситуациях, которые казались безнадежными. И делали это не только из чувства долга, но прежде всего - по зову сердца, - говорил ранее глава МВД РФ Владимир Колокольцев.

Московский обер-полицмейстер в 1722 году получил от императора подробную инструкцию из 48 статей для руководства жизнью большого города. Он возглавил полицмейстеров, которые отвечали за порядок и спокойствие в городе, организовывали пожарную охрану, выполняли надзор за городским благоустройством, торговлей, санитарным состоянием Москвы.

Весомые изменения были после революции 1917 года, когда был принят "Декрет о создании Рабоче-крестьянской милиции". Был создан Совет московской милиции во главе с гражданским комиссаром города. Долгие годы существовала милиция, а в 2011 году структуру переименовали в полицию.

- Вне зависимости от перемен в жизни государства и общества главной задачей полиции было – защита граждан от преступных посягательств, обеспечение общественного порядка и борьба с нарушениями закона, что во все периоды существования полиции выполнялись на должном уровне, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

О стабильной и контролируемой обстановке свидетельствуют новые данные о состоянии преступности в 2021 году. Снижение количества зарегистрированных преступлений в России по сравнению с 2020 годом составило 1,9%.

Уменьшился уровень уличной преступности - количество разбойных нападений снизилось на 17,3%, грабежей – на 22,1%, краж – на 4%. Зарегистрировано меньше квартирных краж – на 16,2%, хищений транспортных средств – на 24,8% и угонов – на 13,9%.