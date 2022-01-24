«Снегири выгоняют из своей стаи любых чужаков»: столичный орнитолог рассказал, как мы можем помочь пернатым в крепкие морозы

Яркие самцы в снегирином сообществе не имеют особого веса, обычно в стаях заправляют самки. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Самое главное - не давать чёрный хлеб. Это, если хотите, завет и первая заповедь. Лайфхак и руководство к действию. Простая детская истина. Аксиома, о которой только один kp.ru писал примерно 200 тыс. 578 раз. Чёрный хлеб нарушает микрофлору желудка и приводит к интоксикации организма. У птички, которую вы хотели спасти от голода, случается заворот кишок. А то и смерть. Она, отравленная, корчится в муках, слабеет, не может летать - и замерзает. Это всё равно что человека накормить тухлой говядиной или напоить палёной водкой. Только мы-то ещё сто раз подумаем, что употреблять в пищу, а что нет. А пернатые клюют всё без разбора. Хоть чипсы, хоть копчёную колбасу. А потом мучаются.

По словам руководителя АНО «Орнитарий» Вадима Мишина, в сильные морозы самое главное, чтобы корм был сухим. Не надо класть в кормушку, например, творог. Через час он превратится в ледышку и никакая птица не сможет им полакомиться. Лучше положить сырые семечки, сушёные ягоды рябины и боярышника, орехи (только не миндальные - в них содержится синильная кислота), семена рапса.

- И, по возможности, кусочки сала, - продолжает Мишин. - В морозную погоду жир птичкам просто необходим, в нём много энергии. Как вариант, можно попросить на рынке. Баранье сало, например, чаще всего выкидывают. Оно не очень вкусное. А вот пернатым самое то. Или можно положить кусочки сыра. Хотя и считается, что это вредная солёная еда. Иногда всё-таки можно нарушить диету. Особенно если на улице минус пятнадцать. Птичка поклюёт, наберётся сил и белка. А в тёплую погоду снова найдёт в кормушке привычные семечки или орехи.

Если вы действительно вознамерились помочь пернатым, то попробуйте организовать кормовую базу. Это только звучит эпично и мощно. А, на самом деле, это три-четыре кормушки с разными лётками (большие отверстия для крупных птиц и маленькие для коротышек), установленные в одном месте. Рядом обязательно должны быть кустарники, чтобы в случае налёта хищных птиц скворцам и синичкам было где укрыться. Ну и желательно, чтобы это место было подальше от людей (в глубине парка или двора).

- Такую кормовую зону надо создавать с кем-то сообща, а не в одиночку, - говорит Вадим Мишин. - Чтобы всегда было кому прийти. Если вы уехали в командировку и у вас нет возможности, придёт сосед. Или друг. Или родственник. Самое плохое, это прикормить птичек, а потом бросить. Они же, как и люди, быстро привыкают к хорошему. И ждут новых угощений. Буквально голодают без вас.

А, бывает, как выяснилось, и наоборот. Птицы находят ягодное место и обжираются ими до такой степени, что впадают в состояние коматоза. Падают на землю, как пьяные, и спят, пока желудок всё не переварит.

- Это не шутки и никакое не преувеличение, - сообщил kp.ru орнитолог. - Люди иногда даже думают, что птица погибла или заболела. И тащат её к нам в приют. А она просто-напросто объелась. Особенно это характерно для свиристелей. Обжоры страшные. Вообще за пернатыми очень интересно наблюдать. У них каждая стая живёт по своим законам. Например, у синиц коллектив многонациональный. Летают все вместе - и лазоревки, и аполлоновки, и гаички. Некоторые виды вообще не имеют отношения к семейству синицевых. А у снегирей в этом смысле более радикальные взгляды. Они, если хотите, нацики. Всех чужаков изгоняют моментально. И к тому же в их стаях царит жесткий матриархат. Самцы вообще не имеют никакого голоса. Те самые, которые с яркой грудкой. Всем заправляют самки - они более бледного окраса (серые кардиналы, ни дать ни взять, - прим. авт).

Добавим, что в Москве есть целое движение - бёрдвотчинг, что переводится как «наблюдение за птицами». Группы единомышленников собираются в одном месте и с помощью оптики глазеют на пернатых. Некоторые приходят с фотоаппаратами, используя крупные профессиональные объективы. Хотя наблюдать за синичками, дятлами и скворцами можно и без техники.