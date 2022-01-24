Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв: Новую доплату получат одинокие неработающие пенсионеры, а учителям и воспитателям увеличат зарплату

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Одинокие неработающие пенсионеры в Московской области с начала 2022 года будут получать доплату, а педагогам увеличат зарплату. Об этом губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв рассказал сегодня во время совещания с главами региональных министерств и городских округов.

- Наш Президент принял решение об индексации пенсий на 8,6%, - напомнил Воробьёв. - Мы со своей стороны уже с января предусмотрели ресурсы для одиноких, не работающих людей старше 65 лет, которые живут в Московской области более 10 лет. Минимальная пенсия для них будет 17 тысяч рублей.

Кроме того, Московская область увеличит зарплаты для некоторых категорий педагогов. Улучшение финансовых условий работы затронет примерно 110 тысяч человек - учителей (в подмосковных школах их около 50 тысяч), воспитателей детских садов (около 40 тысяч) и младших воспитателей, которых в народе называют «нянечками» (порядка 20 тысяч).

- Учителям и воспитателям мы увеличим заработную плату на 5 тысяч рублей, а младшими воспитателям - на 2,5 тысячи, - сказал губернатор.

Напомним, в ближайший четверг, 27 января, Андрей Воробьёв выступит в Московской областной Думе с отчетом о результатах работы Правительства Подмосковья в минувшем году. Там же губернатор расскажет и о других мерах поддержки, которые вводятся на территории региона.