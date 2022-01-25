Россия – не Англия

Распространенность ВИЧ-инфекции в Лондоне вполовину больше, чем в российской столице. Фото: Анатолий МАТВЕЕ

В чёрной, чёрной комнате живут чёрные, чёрные люди. Но не по цвету кожи, а по состоянию души. Завоевать Россию с помощью внешней агрессии невозможно. Россию можно победить только изнутри. Обесценить историю, подвергнуть сомнению базовые ценности, разложить морально подрастающее поколение… Это – война, и мы в ней невольные участники.

«Россия – не Африка», сказали мы в прошлый раз («КП» от 02.12.2021) в ответ на утверждения «черных людей» о том, что ситуация с распространением эпидемии ВИЧ/СПИДа в нашей стране близка к критической. Привели цифры. Сравнили уровень заболеваемости в самых проблемных регионах РФ и в США. Результаты – не в пользу Америки. Европейская «стабильность» при ближайшем рассмотрении тоже оказалась шаткой. Про Африку, с которой нас регулярно сравнивают чёрные, чёрные (душою) люди, и вовсе говорить не пришлось: достаточно было опубликовать статистические выкладки.

С цифрами не поспоришь? Не угадали.

В паблик вышел давний «боец» – академик Покровский, который уже более 20 лет «насылает» на отечественную медицину черные заклятия: Россия погибнет от СПИДа, самостоятельно она не способна противостоять эпидемии, мы все умрем, если нам не поможет Запад! Мы должны открыть двери западным методикам борьбы с ВИЧ-инфекцией. И тогда у нас будет шанс…

ХИЛЫЙ РЫЦАРЬ

Академик в интервью популярному интернет-изданию объяснил, что цифры, опубликованные «Комсомолкой», мало что значат, поскольку неправильно интерпретированы. Против того, что Россия – не Африка, возражать не стал (тут уж не поспоришь: в ЮАР инфицирован каждый восьмой, и ежегодно от СПИДа умирает больше 70 тысяч человек). Но за Америку и Европу решил вступиться. Мол, ситуация в России по СПИДу хуже, чем на Западе. Просто вы не понимаете…

По Покровскому, статистика Минздрава «кривая»: люди в министерстве считают только тех, кто обратился к врачам и встал на учет. А есть еще «невидимки» – те, кто тесты сдал, получил положительный результат, но затишился и за медпомощью обращаться не стал. Таких, по расчетам академика, будет тысяч 200. Еще тысяч 300 о своем ВИЧ-статусе не знают, поскольку пока живут без симптомов, но при этом могут заражать окружающих. Итого с ВИЧ в России живет, как минимум, полтора миллиона человек. А это – примерно столько, как в США, хотя там население вдвое больше нашего…

По оценкам Минздрава РФ, который, с учетом масштабов тестирования, считает по тем же методикам, что и в Америке, и в Европе, количество невыявленных больных в России не превышает 10%, то есть где-то 90 тысяч человек. Но никак не 300.000. Тут у Покровского не то, что в глазах двоится – троится. Вряд ли академик Покровский, который нашел себе синекуру в кресле руководителя одного из отделов ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, не понимает разницы в методиках учета, но всё рано – выдает те цифры, которые ему выгодны.

ФАНТОМНЫЕ МИЛЛИОНЫ

В чем выгода «темного рыцаря»? Опять, правдами и неправдами, накрутить 1,5 миллиона заболевших ВИЧ/СПИДом в России, призывая на фоне грядущего «апокалипсиса» к открытию границ. Не только в лечении и профилактике ВИЧ, но и в морально- нравственной сфере. То, что молодые люди в возрасте до 20 лет в России вдвое реже заражаются ВИЧ, чем в Европе (1,3% против 2,3%), для академика Покровского не доказательство правильности отечественных методик противодействия эпидемии, а «статистическая погрешность»: «Указанная разница в один процент не имеет статистической значимости».

Раньше бы это назвали идеологической диверсией. Ведь если посеять сомнения в эффективности отечественной медицины в противодействии ВИЧ/СПИД, то логично обратиться к западному опыту. Это – сексуальная толерантность, шприцы и метадоновая «терапия» для наркозависимых, половое просвещение младших школьников и трансгендерное допущение. А тут – только начни. Обратно этот фарш не провернуть. Вот и «зажигает» академик, пытаясь выдавать черное за белое и наоборот.

При этом Покровский постоянно сетует, что в России научные разработки по противодействию ВИЧ/СПИД не финансируются, хотя сам он много лет возглавляет, вроде как «научный центр». На какие же деньги он функционирует, предлагает свой опыт другим странам и предоставляет возможность «начальнику» рассказывать о грядущих прорывных открытиях? Возникает ощущение, что всю эту замечательную работу целого «научного центра» господин Покровский проводит на свои кровные деньги…

ИГРА ПРОБИРКАМИ В НАПЕРСТКИ

Сравнительный анализ у Покровского тоже хромает.

Не понравилось, например, академику сравнение проблемного по российским меркам Кемерово, где с ВИЧ живет 1,25% населения, с Вашингтоном (2,5%) и Сан-Франциско (1,8%). Хорошо, сравним с Нью-Йорком. Но внезапно оказывается, что и в Нью-Йорке доля инфицированных больше – 1,5%! А в отдельных районах, внимание – почти 6%!

Кемерово, конечно, не Нью-Йорк. Но с Москвой сравнивать тем более неприлично: большинство показателей будут не в пользу Большого Яблока.

В конце концов, скрепя сердце, академик признает, что России с Америкой равняться не приходится: там и число жертв втрое больше, и недостатков в борьбе со СПИДом не меньше. Короче, Россия – не Америка. Вроде как согласился.

А что в образцах? Австралия, Канада, Британия…

ОК. Возьмем старую, но не очень добрую Англию. Число зарегистрированных больных в Лондоне, в доковидный 2019-й, внезапно, почти на 3500 человек больше, чем в Москве. А в пересчете на 1000 населения распространенность ВИЧ-инфекции в Лондоне уже вполовину больше, чем в российской столице. Да, а еще в Лондоне тестируют в 12 раз меньше, чем в Москве.

Но почему-то по официальным оценкам считается, что доля лиц, знающих о своем ВИЧ-статусе в Лондоне, составляет 95%. Сомнительно? Для Покровского нормально, не верит он только в отечественное здравоохранение. Хотя, судя по официальным отчетам здравоохранения Туманного Альбиона, в Лондоне из общего числа лиц, у которых был выявлен ВИЧ, почти 29 тысяч до врачей не дошли.

ПРОПАСТЬ В ЦЕННОСТЯХ

Россия – не Англия. Развратная толерантность давно обозначила пропасть между ценностями наших стран. Однополые браки. Агрессивная трансгендерность. Общие туалеты. Сексуальное просвещение с младшей школы, призывающее к гендерному самоопределению. При этом европейские ассоциации педиатров всерьез обсуждают вопрос, с какого возраста детям можно делать операцию по смене пола.

А в британских соцсетях уже в открытую ведется активная кампания педофилов за то, чтобы «отстоять свои права на взаимоотношения с детьми». И продвигается идея о том, что это «нормальная форма сексуального влечения».

Куда катится этот «цивилизованный» мир? И почему вместе с ним туда же должны катиться и мы?

Россия – не Африка. И не Америка. И даже не Англия.

Не будет ими никогда. И – слава Богу!