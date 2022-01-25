Сергей Собянин: Рост заболеваемости коронавирусом будет продолжаться еще как минимум две недели

Сергей Собянин не исключает, что рост заболеваемости коронавирусом продлится в столице еще две недели Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Ситуация с коронавирусом в Москве продолжает развиваться по «европейскому сценарию» - количество заболевших выросло в пять раз с конца декабря. О готовности поликлиник и как «омикрон» вытесняет «дельту» сообщил 25 января мэр столицы Сергей Собянин на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с новой инфекцией.

- Мы видим арифметическую прогрессию еженедельного роста заболеваемости ковидом. За две недели количество заболевших увеличилось в пять раз, за неделю показатель достиг 100 тысяч. Это большие цифры, и пропорционально начинает расти нагрузка на медицинскую систему, в первую очередь на амбулаторную сеть, - сказал Сергей Собянин.

Увеличилось количество заболевших, которых приходят непосредственно в поликлиники – нагрузка выросла в четыре раза. Москвичи стали активнее звонить на «горячие линии», увеличилось количество обращение в кол-центры - по 40 тысяч человек в час, что почти в 20 раз больше по сравнению с обычными днями.

Сергей Собянин не исключает, что рост заболеваемости коронавирусом продлится в столице еще две недели. Несмотря на большие цифры по заболевшим, тяжелобольных не стало больше.

- Количество людей, которые находятся на ИВЛ, за последние две недели практически не увеличилось. В связи с тем, что "омикрон" продолжает вытеснять "дельту", мы думаем, что какой-то серьезной динамики загрузки госпитального фонда, возможно, не будет, - предположил Сергей Собянин.

Только за последние сутки в Москве зафиксировали 18 935 человек. Такие высокие цифры в столице уже пятые сутки. Если еще две недели продолжится рост заболеваемости, то это будет серьезное испытание на всю медицинскую систему. Мэр столицы предложил провести оптимизацию потоков пациентов в поликлиниках, перевести работу в режим экстренной медицинской помощи, проводить мероприятия по снижению нагрузки и обеспечению медпомощи гражданам. К тому же будет увеличено до 17 тысяч количество операторов, которые будут отвечать на вопросы граждан по телефону, добавят чат-боты.

- За две недели нагрузка на стационарное звено выросла на треть, при этом мы видим, что там по-прежнему присутствует и "дельта", которая дает тяжесть заболевания, - отметил Сергей Собянин.

Полную вакцинацию от коронавируса в Москве, по данным федерального Оперштаба, прошли 6 583 886 человек, коллективный иммунитет составляет 66,6%. Однако из-за высокой динамики заболевших работодателей просят перевести на удаленку максимальное количество людей. Многие компании уже отправили 50% сотрудников работать из дома. А пожилым людям рекомендовано минимизировать контакты, не посещать общественные места без крайней необходимости.

- Несмотря на то, что "омикрон" переносится в целом легче, он все равно очень проблематичен для людей пожилого возраста и людей с хроническими заболеваниями, - отметил мэр Москвы.

Режим самоизоляции для пожилых людей, как и требование об «удаленном режиме» работы установлены в Москве до 1 апреля 2022 года. Ранее власти Москвы объявили, что выборочно проверят предприятия, а также введут дополнительный контроль по соблюдению масочного режима в общественных местах, в их числе торговые центры, супермаркеты, ночные клубы.

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