Видовая терраса и vip-сауны: как реконструируют гостиницу «Варшава» в Москве. Фото: gravion.ru

Устаревшую гостиницу «Варшава» перестроят под апартаменты премиум-класса в самом центре Москвы. Прежнее здание сейчас демонтируют – москвичи могут наблюдать процесс, выходя из станции метро «Октябрьская» Кольцевой линии.

- Михалыч, тормози. Зови ребят сюда, - командует начальник бригады.

- Ломай! – дает указание водителю экскаватора.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Пустовать место не будет. Проект реконструкции уже поддержали в Архсовете Москвы. Рассказываем, что здесь построят.

«Варшавы» больше нет

Возле «Октябрьской» сейчас много рабочих в оранжевых касках. Здание, примыкающее к входу станции метро, безжалостно ломают. Оно не имеет охранного статуса. На ограждении формулировка «демонтаж капитальных зданий и сооружений в рамках реконструкции гостиницы «Варшава».

Постояльцы в гостинице были последний раз в феврале минувшего года. И не всем по душе был трехзвездочный сервис. Питерцы оставляли комментарии, что «отель вполне подходящее место для людей с небольшими доходами». Жаловались на плохую звукоизоляцию номеров, персонал, изношенную мебель и отсутствие парковки.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Фактически отеля уже нет. А если отмотать историю на 70 лет назад, то отеля еще не было. Был только легендарный вестибюль станции «Октябрьская» и свободное пространство.

Гостиница «Варшава» была построена в 1960 году под руководством архитектора И.С. Николаева, а в начале 80-х годов пристроили 11-этажное здание для МИСиС. Нагромождение зданий над метро не понравилось москвичам. Говорили, что Калужскую площадь испортили.

Но и это были не последние изменения – после реконструкции Садового кольца под площадью проложили тоннель, а на поверхности в 1985 году установили памятник Ленину.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

По-альпийски чистый воздух и vip-сауны

Калужская площадь снова приобретет новый облик. Концепция ориентирована на модернистский характер площади. После того, как разберут советское здание гостиницы «Варшава», то приступят к строительству нового. Оно будет немного выше предыдущего – подрастет до девяти этажей. Особую тактильность и выразительность зданию придаст облицовка натуральным камнем матовой шлифовки.

- Место что ни на есть самое знаковое, — считает главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов. — Внедрение в сложившиеся ансамбли всегда довольно рискованное, но я надеюсь, что реакция общественности на этот проект будет положительной.

Фото: gravion.ru

Модное и современное здание с название Cult освежит пространство, которое в последние годы было не очень ухоженным из-за уличной торговли бургерами. Изначально думали создать здесь гостиницу с 90 номерами, но сейчас компания Gravion Group, которая будет заниматься реконструкцией, говорит о создании 79 апартаментов и 12 пентхаусов.

- Это проект сервисных апартаментов премиум-класса, с видовые пентхаусами на двух верхних этажах дома с индивидуальным ремонтом. Современная архитектура и изысканная лаконичность здания органично дополнят сложившийся городской ансамбль, - рассказали в компании.

Открытая терраса на крыше для резидентов комплекса, фитнес и vip-сауна с массажным кабинетом, круглосуточный консьерж-сервис, арт-лобби в нью-йоркском стиле, по-альпийски чистый воздух и кристальная питьевая вода – это далеко не все, что обещают застройщики.

Площадь нового здания составит порядка 10 тысяч квадратных метров, включая подземный паркинг. Апартаменты уже выставили на продажу – студии от 23 млн рублей, а с двумя спальнями – 91,5 млн рублей. Так как прописаться в них нельзя (апартаменты не являются жильем), то новые владельцы смогут сдавать их в аренду и получать прибыль.

Фото: gravion.ru

Несколько этажей отдадут под магазины и кафе, а также бытовые сервисы. Место, по оценкам агентов недвижимости, удачно хоть для аренды апартаментов, хоть для торгово-развлекательного назначения. Определяющим стала локация – Садовое кольцо, Ленинский проспект, близость Парка Горького.

Фото: gravion.ru

Москвичей после презентации проекта стал беспокоить вопрос, как проходить в метро, если это будет комплекс частных апартаментов. Застройщики обещают оставить проход к метро через внутренний двор.

Фото: gravion.ru

- На текущий момент ведутся работы по демонтажу сооружений и внутренних сетей, а также проводится усиление конструкций соседнего здания и окружающей застройки, - рассказали в компании Gravion Group.

По предварительным данным, строительство апартаментов завершится в четвертом квартале 2023 года.