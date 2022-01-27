Шесть театров отремонтируют в Москве к концу 2023 года

Историческое здание Московского драматического театра на Малой Бронной после закрытия на ремонт. Фото: Сергей Ведяшкин/АГН "Москва"

Московские театры постепенно реставрируют, на очереди еще шесть зданий. Власти города планируют отремонтировать их до конца 2023 года.

- В этом году и следующем планируется завершить ремонт и реставрацию шести театров, — рассказала заммэра Наталья Сергунина.

Работы пройдут в рамках региональной программы «Развитие культурно-туристической среды и сохранение культурного наследия». В порядок приведут здания Московского драматического театра на Малой Бронной, театра кукол «Жар-птица», Центра театра и кино на Поварской, Московского государственного театра эстрады, театра «Практика», а также обновят здание «Хора солистов» в рамках Адресной инвестиционной программы города Москвы.

Недавно завершился капитальный ремонт «Ведогонь-театра» и публика уже оценила результаты. В современном театрально-культурном центре теперь три прокатные площадки — большой и малый залы, а также специальный детский зал для проведения интерактивных программ. Появились холлы, буфеты, гардеробные и гримерные. В зале установили удобные кресла, а сцену-трансформер оборудовали новым световым и звуковым оборудованием.

- За последние десять лет в столице построили, отреставрировали и капитально отремонтировали 34 театра. Проделана колоссальная работа, благодаря которой у культурных площадок появились новые возможности для развития. Их переоборудовали, они стали современнее и комфортнее, - отметила Наталья Сергунина.

В столице отреставрировали несколько театров, расположенных в исторических зданиях. Среди них здание театра «Школа современной пьесы» на улице Неглинке - его практически построили заново, так как оно сильно пострадало при пожаре. Однако специалисты воссоздали стиль 1816 года. В театре «Современник» на Чистопрудном бульваре заменили коммуникации и привезли новое оборудование.

В настоящее время идет реконструкция Московского драматического театра на Малой Бронной. Завершить работы планируют до конца 2023 года.

- Для нового сцены, зрительного зала и помещений использовали больше 200 тонн металлоконструкций, из них 66 тонн приходятся на сцену. По проекту полностью соберем исторический балкон для зрителей, - рассказали строители.

Специалисты в мастерских восстанавливают историческую лепнину, а стены здания очищают от штукатурки.

Одновременно ведется реставрация здания Московского государственного тетра эстрады в Доме на набережной. Ремонт здесь не проводили около 60 лет. Предстоит восстановить несущую способность конструкций, обновить фасады, дверные и оконные проемы, воссоздать исторические интерьеры.

В театре заменят убранство сцены и театральных помещений. Обновленный Театр эстрады станет частью модернизированной городской среды острова Балчуг.

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