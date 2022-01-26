В Подмосковье открыли КПО «Нева» - 11-й по счету комплекс по переработке отходов

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В Московской области открыт очередной комплекс по переработке отходов - уже одиннадцатый по счету с 2019 года. КПО «Нева» будет работать на территории городского округа Солнечногорск.

Напомним, Московская область стала лидером среди регионов РФ по внедрению новой системы по обращению с отходами - в рамках Президентского проекта «Экология». По поручению губернатора Андрея Воробьёва, за несколько лет в Подмосковье были закрыты все 39 мусорных полигонов, на которых мусор в течение долгих десятилетий просто закапывался. Теперь же по всей области установлены специальные контейнеры для сухих и мокрых (органических) отходов. Доля населения, которая собирает мусор по разным фракциям раздельно, постепенно увеличивается. А сами отходы теперь везут не на полигоны, а на КПО. На лентах таких комплексов их разбирают на полезные фракции и возвращают в оборот как вторсырье.

Каждый год на новом предприятии смогут сортировать и утилизировать до 500 тысяч тонн мусора.

- Все оборудование на КПО «Нева» соответствует международным стандартам, автоматизация завода - 83%, - рассказал вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин. - Здесь применена самая новая технология - туннельное компостирование, которое происходит в закрытых помещениях и не влияет на окружающую среду.

По словам вице-губернатора, на предприятии 78% всего оборудования - отечественного производства.

- Объект создан в кратчайшие сроки, что важно для жителей Солнечногорска. Рядом есть незаконная свалка. Но в ближайшее время организуем работу по ее рекультивации. Весь цикл будет проводиться на новом КПО.

Еще один важный показатель: на новом КПО созданы 550 рабочих мест. Львиную долю, естественно, получат местные жители.

- Подмосковье - один из лидеров, по итогам 2021 года регион получил премию как самый успешный регион в рамках реформы, - напомнил гендиректор ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев. - На территории области 11 КПО - это самый высокий показатель в стране. И «Нева» задает новые стандарты. Задача - использование вторсырья для производства оригинальной продукции, она будет реализовываться в рамках федерального проекта «Экономика замкнутого цикла».

Специалисты рассчитывают, что в проект войдут сразу два подмосковных экотехнопарка.

75% всего мусора, который будет принимать «Нева», будет идти на переработку. Остальные 25% - на захоронение. Однако в отличие от «старого дедовского» способа зарывать отходы в землю, новая концепция предполагает отбор фракций, которые невозможно использовать в качестве вторсырья, их сушка и утрамбовка в специальные паллеты. Такой способ не наносит окружающей среде никакого вреда.

- При строительстве КПО были применены лучшие практики отрасли, - отметил председатель Совета директоров Группы ЭкоЛайн Евгений Михайлов. - По производственным и экологическим параметрам «Нева» соответствует и уже превосходит целевые показатели.