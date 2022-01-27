В Голицино 11-летний мальчик попал в реанимацию из-за отравления суррогатным алкоголем

Ребёнка госпитализировали после вечеринки в квартире с друзьями Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Это произошло в подмосковном Голицино. Несколько дней назад 11-летний Артём (имя изменено) вернулся вечером домой от друзей. Родители сразу обратили внимание на странное поведение мальчика. Шаткая походка, невнятная речь и запах алкоголя быстро его выдали. Родители стали расспрашивать, где и с кем ребёнок выпивал. Артём сначала ничего не хотел говорить, но потом рассказал, что был со своими друзьями в какой-то квартире, куда один из его товарищей принёс какую-то жидкость в пластиковой бутылке. Мальчик рассказал, что этот напиток он взял не в магазине, он достал его через каких-то знакомых.

Пока Артём говорил с родителями, ему становилось всё хуже. Мальчик начинал терять сознание. Привести его в чувства самостоятельно не получалось и родители вызвали скорую.

— Нарядом скорой помощи в реанимационное отделение Химкинской областной больницы был доставлен несовершеннолетний с диагнозом: отравление суррогатным алкоголем. Со слов родителей, в неизвестной квартире расписал алкоголь с друзьями, — сообщил источник kp.ru

Эту информацию врачи приёмного отделения передали в полицию. Сейчас по данному факту проводится проверка. Полицейские должны выяснить, кто продал суррогатный алкоголь несовершеннолетним.