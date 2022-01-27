Активировать баланс карты «Тройка» теперь можно во всех видах наземного транспорта Москвы

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Долгожданная новость для владельцев карты «Тройка» - теперь не нужно беспокоиться о балансе, ведь пополнить ее можно онлайн в любом месте. А активировать во всех видах наземного транспорта Москвы, а не только в метрополитене, как было раньше.

- Впервые во всем наземном транспорте Москвы можно активировать «Тройку». Это максимально удобно — вы пополняете баланс карты онлайн, а затем просто прикладываете ее к валидатору для активации платежа. Раньше для этого пришлось бы идти на станцию метро и использовать специальный терминал. Сейчас доступны 25 тысяч валидаторов на любом маршруте, практически в любой точке города, — рассказал глава Дептранса Москвы Максим Ликсутов.

Для реализации проекта не пришлось устанавливать новые валидаторы в наземном транспорте, в них просто добавили функцию "активировать баланс на карте".

Первыми оценить сервис смогли жители ТиНАО, в декабре его начали тестировать на 90 автобусных маршрутах.

Теперь же сервис доступен во всех автобусах, электробусах и трамваях Москвы.

Конкретно

Как работает новый сервис?

- пассажир пополняет баланс карты через мобильные приложения «Метро Москвы», «Московский транспорт» или единый транспортный портал,

- после этого в салоне автобуса или трамвая ему нужно нажать на специальную кнопку справа от валидатора,

- на экране появится надпись об активации удаленного пополнения. Карту необходимо держать у валидатора до подтверждения на экране.

Виртуальная «Тройка»: как и где получить?

Пассажиры московского транспорта теперь также могут пользоваться виртуальной «Тройкой». Это электронный проездной. Его можно записать на смартфон на базе Android и оплачивать проезд в одно касание. То есть не нужно с собой в сумке или рюкзаке носить пластиковую «Тройку», переживать, если оставил ее дома. Виртуальная «Тройка» будет всегда в вашем смартфоне. Оформить ее можно в личном кабинете приложения «Метро Москвы».