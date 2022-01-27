Михаил Дегтярев: «Мы видим, какие усилия прикладывает администрация»

Солнечный район занимает первое место в регионе по объемам лесозаготовки и добычи олова. Фото: правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае сосредоточено несколько уникальных добывающих производств. И все они в районах. Их главы отчитываются о результатах работы в прошедшем году. На этой неделе Михаил Дегтярев встретился с главой Солнечного муниципального района Виктором Старковым. Стороны подвели итоги 2021 года и обсудили социально-экономическое развитие территории с учетом представленных здесь масштабных производств.

- Сегодня в Солнечном районе реализуются инвестиционные проекты по направлениям лесопереработки, горного дела, туризма. И мы видим, какие усилия прикладывает администрация, чтобы район оставался одним из ведущих в регионе. Более того, он имеет одну из ключевых позиций в Стратегии развития Хабаровского края, утвержденной декабрьским распоряжением в 2021 году, - отметил губернатор.

Виктор Старков доложил о нескольких важных процессах в его «епархии». Например, в настоящее время здесь развернуто сразу несколько крупных производственных площадок. По итогам предыдущего отчетного периода район занимает первое место в регионе по объемам лесозаготовки и добычи олова.

При этом горная промышленность продолжит развиваться: в планах Оловянной рудной компании увеличить выдачу металла в концентрате до 1,2 тысячи тонн в год. Еще одно горнодобывающее предприятие – ООО «Геопроминвест» - уже запустило в тестовом режиме обогатительную фабрику по рециклингу отходов бывшего Солнечного ГОКа в медный и оловянный концентрат. После отладки всех технологических процессов здесь ежегодно будет перерабатываться до двух миллионов тонн хвостов.

Это говорит о многом. Даже при дефиците бюджета на уровне районов, как показала практика, при грамотном администрировании многие проблемы удается сдвинуть с мертвой точки. Дегтяреву удалось выстроить систему, в которой местные главы не боятся обратиться к нему за помощью, губернатор поддерживает все позитивные начинания и инициативы с мест, помогая подкрепить достижение этих целей необходимыми ресурсами.

Солнечный район – показатель. Местная туристическая отрасль также перешла в активную фазу становления. Только на территории ГЛК «Холдоми» сразу три компании реализуют свои инвестпроекты в статусе резидентов ТОР «Комсомольск». Так, в прошлом году начал работать новый подъемник. Это существенно сократило время ожидания для желающих оказаться на вершине трассы. В 2022-м на комплексе планируется открыть современную гостиницу и водно-оздоровительный комплекс.

С помощью региональной и федеральной поддержки решаются и социальные вопросы: ремонтируются и обновляются дороги, школы, детские сады, спортзалы, учреждения культуры. Более того, в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура» на базе центральной районной библиотеки была создана модельная библиотека. Здесь появилась новые мебель, книги, компьютеры. Для национально-культурного центра села Кондон были приобретены сценические костюмы. Современная музыкальная и световая аппаратура появилась в доме культуры поселка Березовый.

В ходе встречи губернатор еще раз обратил внимание на социальную ответственность бизнеса. Впрочем, когда дело идет – а оно идет – проблем не возникает.