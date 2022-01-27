Треш-забеги в Москве: атлеты охотятся на мусор в лесах и парках

Плоггинг в плане жиросжигания будет эффективнее бега: постоянные наклоны и приседания забирают больше калорий Фото: Андрей АБРАМОВ

Добавляйте в свой багаж новое словечко — «плоггинг». И обрусевший глагол «пложить», то бишь заниматься плоггингом. Шесть лет назад швед-эколог Эрик Альстрем бегал по стокгольмским паркам и схватился за голову: как же в них намусорено! При том что в Швеции самая эффективная в мире система переработки отходов. До свалки доходит меньше 1%, остальное перерабатывают и сжигают.

Не знаю, что такого страшного увидел швед, но он решил: хватит беготни ради себя любимого. Отныне он все пробежки совмещает с подбиранием мусора. Господин Альстрем придумал досугу название: jogging (англ. «бег трусцой») + plocka upp (швед. «подбирать») — получился «плоггинг».

До нас мода тоже дошла.

Стоматолог Петр Кокин «пложит» почти два года Фото: Андрей АБРАМОВ

ПЛОГГЕР МУСОР ВЕЗДЕ НАЙДЕТ

В 2020-м стоматолог Петр Кокин начал пложить.

— Весна, пандемия… Я стал бегать в Химках на левом берегу. При входе в парк увидел мусорный пакет, который лежал там с осени. У меня щелкнуло в голове — я его вынес. А дальше стал очищать берег. Не потому что стало скучно, а зацепило сильно.

После этого к Петру присоединились другие ребята. Одни горят тусовкой, общением, экопросвещением и проводят совместные забеги. Другие бегают у себя в парках, собирают мусор, постят в соцсетях фотки и отмечают страничку плоггеров. Точное число адептов движения активисты назвать затрудняются. Но говорят, что речь о сотнях людей в Москве, но вот до 1000 счет пока не дотягивает.

— Неужели в Москве и Подмосковье грязные леса и парки? Где-где, а в столице за чистотой следят…

— Грязно там, где не видно! — парирует Петр. — За кустик, в овраг зайдешь — кучи мусора. Иной раз хочется побегать, а натыкаешься на свалку в лесу. Начинаешь разбирать все, так день проходит, а ты не побегал, но натаскался мусора. Иногда находим сложенные по пакетам отходы, а сверху перчатки лежат. Видать, кто-то прибрался, а потом мусор бросил.

На фото один из плоггеров поднимает пластиковую банку. До того, как вереница спортсменов пробежала по этой тропе, рядом прошли сотни человек, но ни один не поднял мусор Фото: Андрей АБРАМОВ

— Мы выбираем места, куда коммунальщики не доходят. Люди пожаловались на замусоренный участок. Дворники вычистили этот квадрат. Сфотографировали — отчитались. А отойдешь на пару метров — снова свалка, — рассказывает еще один лидер движения Юлия Гиняева.

— Иногда чувствуем себя археологами, — подхватывает ее коллега Павел Борисов. — Упаковки за 2019-й, 2018-й… На дне лежит банка паштета из 2013-го! Другой раз пошел бегать в Лосиный остров. Один фантик поднял, еще один, еще и еще… Уже место в карманах кончилось! Вижу — ведро в кустах валяется. Полностью его забил, а ведь думал - просто побегаю…

Юлия Гиняева и Павел Борисов бегут по парку: в руках главные аксессуары плоггера — мешки для мусора Фото: Андрей АБРАМОВ

ЗАРЯДИЛСЯ НА НЕДЕЛЮ

Погрешу против истины, если скажу, что собираться на плоггинг дюже приятно. Воскресный день, будильник гундит в шесть утра. Отдираешь себя с подушки, натягиваешь спортивные штаны и вперед на мороз. Ехать на другой край Москвы — парк «Кузьминки». Там московские плоггеры назначали очередной забег.

Альтруизма парням и девчонкам не занимать. Еще солнце не встало, на тропинках парка клюют носом собачники. А эти ребята натурально гарцуют к месту встречи — чтобы размять суставы. Уже по дороге к старту собрали пару пачек от сигарет.

На плоггинг надо приходить с пакетом. Желательно, многоразовым, а иначе неэкологично! Отличный вариант — сумка, в которой школьники таскают сменку. Если долго нет добычи, можно накинуть ее на плечо. Также берите плотные перчатки. Можно хозяйственные.

— Руки надо защитить, так как много битого стекла. Вообще бутылки из-под пива и спиртного — самая частая находка, — делятся плоггеры. — Из-под очень дорогого алкоголя емкости находим. Даже удивительно, что люди выпивают такие напитки посреди такой грязи…

На белоснежном снегу цветастый пластик заметить проще Фото: Андрей АБРАМОВ

Искреннее думал, что пложить в «Кузьминках» — занятие бессмысленное. Все-таки городской парк, а не дремучий лес (мы бегали в северо-западной части, там где музей, усадьба, пруды, т.е. дворников хватает). Ошибался!

Зыркаешь по сторонам — вот фантик мерцает, там стаканчик из-под кофе притаился, баночка пивная живописно насажена на ивовый сук. Даже азартно стало. Плоггеры иногда устраивают соревнования: в конце взвешивают пакеты, кто больше собрал.

Бежали пять километров — примерно 40 минут. Набрали четыре средних мешка отходов — сумки были не у всех ребят, некоторые просто приходят побегать-потусить.

— После таких пробежек сил прибавляется! Ты несколько часов бежишь и копаешься в мусоре, а в итоге заряжаешься на всю будущую неделю, — объясняют старички движения.

«БУДЕТ КАК С СОБАЧНИКАМИ»

Иллюзий по поводу масштабности своего дела плоггеры не питают. Нередко возвращаются на убранное место, а его снова загадили (хотя есть и обратные примеры).

— Наша движуха — это экопросвещение. Даже название «плоггинг» придумано явно ради моды. Про нас узнают, начинают разделять мусор дома. Мы никого не критикуем, просто делаем и с нас берут пример. Представьте семейного человека, который в шесть утра в выходной сорвался и поехал таскать шины в Алтуфьево в сугробах. Мы только закончили уборку, а он уже спрашивает: «Ну, что когда в следующий раз поедем?», — говорит плоггер Петр Кокин.

Любопытствующие прохожие часто спрашивают бегунов, что за странный спорт. Те рассказывают, а в ответку получают комплименты. Один неравнодушный так вдохновился, что сделал команде фирменные куртки за свой счет.

Мусорная проблема у людей наболела. Простой пример — десять лет назад за собаками толком никто не убирал. А теперь многие выходят на прогулку с пакетиком. Плоггеры верят, что своим примером посеют доброе зерно. Бегать и собирать в лесу мусор спозаранку никто не заставляет. Но хотя бы донести свой треш до урны.

Всего в Москве плоггином увлечены пару сотен челове Фото: Андрей АБРАМОВ

КСТАТИ

Плоггинг против обычного бега

Фитнес-приложение Lifesum три года назад считало, сколько калорий сжигается во время обычной пробежки трусцой и плоггинга. Оказалось, что эко-бег эффективнее: 288 калорий против 235 за 30 минут тренировки. Для сравнения в 100 граммовой плитке шоколада примерно 550 калорий. Плоггинг это не только бег по пересеченной местности, но и постоянные наклоны, приседания, а под конец маршрута накапливаются килограммы мусора в мешке, который служит дополнительным утяжелителем.

НА ЗАМЕТКУ

С кем пложить в Москве

Герои нашего материала ведут страничку в Instagram Plogging Russia. О своих планах регулярно выкладывают посты. Забеги раз в одну-две недели. Можно писать в личку сообществу, чтобы поинтересоваться грядущими событиями и предложить свою помощь.

Второй проект называется «Культурный плоггинг». Их инстаграм - @plogga_of_culture. Мероприятия проходят в теплое время года в лесопарках при столичных усадьбах — оттого он и «культурный». Команду поддерживают спортивный бренд и «зеленый» московский супермаркет — дарят подарки, финансируют транспорт.

Также плоггин-мероприятия иногда проводит «Мосприрода». Но они нерегулярны. Следить можно на сайте mospriroda.ru.