Московский почтамт превратят в современный кластер с кафе и выставочными пространствами в 2027 году

На Мясницкой напротив Чайного дома стоит огромный дворец с массивным парадным входом. Фасады с полукруглыми окнами. Это Московский императорский почтамт. Фото: Михаил ФРОЛОВ

На Мясницкой напротив Чайного дома стоит огромный дворец с массивным парадным входом. Фасады с полукруглыми окнами. Это Московский императорский почтамт. Здание не ремонтировалось больше ста лет. Настало время обновить не только фасады, но и дать этому кварталу "новую жизнь".

Восстановить операционный зал 1912 года

Московский императорский почтамт долгие годы стоит закрытым строительными баннерами на Мясницкой улице. Только через небольшую арку можно пройти в круглосуточное отделение почты. Оно примыкает к главному зданию, а внутри такое же довольно простое, как все городские отделения, только окошек для обслуживания больше - 45.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Каким было здание не помню, все время оно закрыто баннерами. Но бабушка тут внутри была, говорит, что высокие потолки, лепнина, вся мебель из дуба, круглые диваны. Были автоматы с марками. Как сказали бы сейчас, модное отделение. Оно тогда и было одним из самых больших в Европе, - рассказывает посетительница почты Анна Кузнецова.

У многих москвичей сохранились трогательные воспоминания об этом здании почты: кто-то отправлял новогодние открытки, кто-то любовные письма. А еще вспоминают о первой возможности отправки электронных сообщений заграницу. Московский почтамт, по данным 1913 года, обрабатывал 12% корреспонденции России.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Два месяца назад реставраторы сняли строительные леса с исторического почтамта, но не потому что завершили работы. А для того, чтобы провести лазерное сканирование здания и составить план по дальнейшим работам. Здание снова закрыли баннерами с напечатанными буквами "Почтамтъ" над главным входом.

Попасть внутрь здания корреспондентам kp.ru удалось по спецпропускам, через внутренний вход - со стороны Чистопрудного бульвара.

- Вообще-то это стратегический объект. Такими всегда были почтовые отделения и телеграфы, - говорит на входе охранник.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Во внутреннем дворе много пристроек - за годы существования их стало 17. Это и хранилища, и гаражи. Их могут снести в любой момент. А основное здание Московского императорского почтамта имеет статус объекта культурного наследия. Предстоящая реставрация будет проводиться только по согласованию с Мосгорнаследием. А само здание принадлежит "Почте России".

- Разрешение на реставрацию было получено в 2013 году, но из-за определенных согласований работы начаты в 2019 году. Мы планируем вернуть прежний облик зданию, - рассказывает Надежда Кознева, руководитель отдела корпоративных коммуникаций "Почты России".

- А какое именно здание будет восстановлено? Первоначальное здание построено в 1783 году, а потом было перестроено в 1912 году.

- Здание перестраивали - просторный с виду дворец не отвечал требованиям работы почтамта. Мы вернем прежний облик здания 1912 года, когда получился один большой зал со световым куполом.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сохранить шуховский купол

Когда все согласования "Почты России" и города были завершены, реставраторы смогли войти в здание и начать осмотр. В нем не перестраивался огромный операционный зал с дубовой стойкой. Остались галереи с ажурными решетками и винтовыми лестницами. В критичном состоянии был световой фонарь, который спроектирован инженером Владимиром Шуховым.

- Восстановить световой купол - одна из приоритетных задач. Для этого в центральном операционном зале почтамта установили около 40 специально спроектированных опор. На них "положили" световой купол. Теперь он надежно зафиксирован, и мы можем приступить к реставрации, - рассказала Надежда Кознева, руководитель отдела корпоративных коммуникаций "Почты России".

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Купол уникальный - он состоит из нижнего и верхнего яруса. А стекла сделаны по специальной технологии, позволяющей мягко рассеивать солнечный свет. Часть из них, к сожалению, в советское время были заменены.

- Поэтому будут изготовлены по образцам новые стекла, которые полностью повторят исторические, - рассказали реставраторы.

Все противоаварийные работы на световом фонаре почтамта планируется завершить в 2022 году. Также проведут работы по кровле и фасаду здания.

Сложности работ обуславливаются тем, что в здании невозможно применять никакую крупногабаритную технику, поэтому приходится практически все делать вручную.

После приступят к реставрации лепнины, деревянных дверей, ажурных лестниц и балконов возле главного входа.

- Все, что возможно сохранить, будет сохранено: ручки, двери, метлахская плитка, полы. Есть оригинальные предметы, а есть замененные в советские годы. Идеально сохранились 16 колонн начала XX века, поддерживающих купол, - говорят реставраторы.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Городской кластер с выставками

Одновременно с реставрацией здания, на которую уже потрачено 150 млн рублей из бюджета "Почты России", разрабатывается концепция всего почтового квартала. Задача - не только сохранить отделение почты, но и интегрировать его в современную городскую среду.

- Мы планируем разработать проект по приспособлению территории. В конце первого полугодия мы утвердим проект. Но уже понятно, что территория будет больше предназначена для горожан, появится больше возможностей приходить сюда и наслаждаться историческим наследием, - говорит Надежда Кознева, руководитель отдела корпоративных коммуникаций "Почты России".

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В этом месте создадут модный городской кластер с зонами для отдыха, с возможностью перекусить. Будут созданы кафе и кофейни, выставочные пространства, будут проводиться лекции и творческие встречи.

- Многие здания обрастают пристройками. И тут появились складские помещения, гаражи. Они не являются объектами культурного наследия , - рассказал Леонид Кондрашов, заместитель руководителя Департамента культурного наследия города Москвы.

Частично здания реконструируют, некоторые снесут, чтобы освободить территорию под будущий модный кластер. Но есть еще два здания, кроме основного почтамта, которые попадают под охрану государства. Реставрация запланирована в примыкающем Доме призрения, который был предназначен для сотрудников почты, уходящих на пенсию.

На реставрацию основного здания почтамта и создание кластера понадобится около пяти лет. Ориентировочное окончание работ - начало 2027 года.