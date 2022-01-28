Царицыно: Кто рано встал - тому и лыжи

Иногда вот так шалишь, если не хватило лыж.
Фото: Олег УКЛАДОВ
Еще лет 5 - 6 назад парк Царицыно, несмотря на внушительную территорию, мог похвастаться только одной лыжной трассой. К этой зиме здесь подготовились основательно: залили каток, оборудовали горку для скоростного спуска на ватрушках и проложили сразу 5 лыжных трасс в разных частях парка.
Бодрая старушка, которую я встречаю у самого входа, как раз встает на лыжи. Яркий красный костюм, порозовевшие щечки и весьма довольный вид - сразу видно, что она стреляный воробей, и точно расскажет, что тут к чему.
- Прокат лыж? Так это вы не с того входа зашли! Это восьмой, а вам надо было с седьмого (см. схему). Пойдете сейчас прямо и налево - увидите толпу лыжников, значит, пришли, - охотно рассказывает пенсионерка.
Нахожу прокат. Цены весьма умеренные (см. «Конкретно»). Заминка может быть с залогом: многие по привычке достают паспорт, но документам тут не доверяют и просят 1000 рублей наличкой за каждый комплект лыж и ботинок. Отсутствие налички - не оправдание: вам предложат прогуляться до ближайшего банкомата, который находится прямо через дорогу от парка.
Несмотря на то, что прокат начал работать с 10 утра, а я приехала в 10.30, стойки с лыжами марки Tissa уже полупустые. Приезжать лучше либо к открытию, либо после обеда, когда основной наплыв иссякнет.
- Да-да, раньше у нас ботинок не хватало, теперь - лыж, полетели те, что были, надо новые закупать, - объясняют местные работницы.
В итоге лыжи мне выдают не по росту, а те, что поменьше, потому что «вон за тобой парень высокий, ему лыжи подлиннее оставить надо». Палки - так и вовсе вручают из разных комплектов. Хорошо хоть одной высоты.
Карта парка.
Фото: Дмитрий ПОЛУХИН
Первые три трассы найти легко - они расположены слева от пункта проката и обозначены стойками с надписями «Старт» и «Финиш» (см. схему). Движение идет по кругу, трассы предназначены для начинающих, по словам сотрудников проката, каждый день их обновляют ратраком.
Лыжня и в самом деле удобная, есть место и для классического хода, и для конькового, катиться - одно удовольствие. Правда, когда местные посмотрели, насколько неуверенно я стартанула, вежливо порекомендовали на синюю трассу (5 км) «не соваться, а то там горки - убьешься еще».
На выбор остаются две короткие, расположенные рядом. Желтую (1 км) рекомендую для детей, красная (3 км) пологая, хороша для неспешных прогулок. Прокатившись по обеим, схожу с наезженной лыжни и иду по стопам (то есть следам лыж) тех, кто не признает движение по кругу, и бежит прямо по лесу.
Дорожки причудливо виляют среди деревьев. Но движение тут, естественно, требует определенных навыков. Зато удовольствия доставляет больше.
Длинные трассы - 7 и 12 км с крутыми спусками и подъемами для «уверенных пользователей» лыж расположены возле Нижнего Царицынского пруда. Посмотреть по карте их точное расположение можно на сайте музея-заповедника
«Царицыно» - tsaritsyno-museum.ru.
Конкретно.
Фото: Дмитрий ПОЛУХИН
Там же, недалеко от профессиональных трасс, оборудовали горку для катания на ватрушках. Ориентироваться можно на Большой мост через овраг или на адрес Дольская улица, 10с3. Прокат есть, цены варьируются в зависимости от дня недели, времени суток и наличия своего тюба (см. «Конкретно»).
Отличный вид на Хлебный дом, вполне безопасная трасса - детей тут полно, так что, когда ищете нужную точку, ориентироваться можете на крики и смех.
Тем, кто предпочитает коньки, далеко ходить не надо. И прокат, и сам каток расположены возле входа № 7. Вот только билеты на каток покупать нужно заранее по интернету, там же выбираете, будете со своим «оборудованием» или возьмете коньки напрокат (см. «Конкретно»).
Каток работает по сеансам (подробности и билеты - на сайте tsaritsyno-museum.ru). В перерывах лед чистят, поэтому он довольно приличного качества. Утром в воскресенье народу немного, никто друг другу не мешает.Всякие забавы