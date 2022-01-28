Царицыно: Кто рано встал - тому и лыжи

Иногда вот так шалишь, если не хватило лыж. Фото: Олег УКЛАДОВ

Еще лет 5 - 6 назад парк Царицыно, несмотря на внушительную территорию, мог похвастаться только одной лыжной трассой. К этой зиме здесь подготовились основательно: залили каток, оборудовали горку для скоростного спуска на ватрушках и проложили сразу 5 лыжных трасс в разных частях парка.

УРВАТЬ ЛЫЖИ

Бодрая старушка, которую я встречаю у самого входа, как раз встает на лыжи. Яркий красный костюм, порозовевшие щечки и весьма довольный вид - сразу видно, что она стреляный воробей, и точно расскажет, что тут к чему.

- Прокат лыж? Так это вы не с того входа зашли! Это восьмой, а вам надо было с седьмого (см. схему). Пойдете сейчас прямо и налево - увидите толпу лыжников, значит, пришли, - охотно рассказывает пенсионерка.

Нахожу прокат. Цены весьма умеренные (см. «Конкретно»). Заминка может быть с залогом: многие по привычке достают паспорт, но документам тут не доверяют и просят 1000 рублей наличкой за каждый комплект лыж и ботинок. Отсутствие налички - не оправдание: вам предложат прогуляться до ближайшего банкомата, который находится прямо через дорогу от парка.

Несмотря на то, что прокат начал работать с 10 утра, а я приехала в 10.30, стойки с лыжами марки Tissa уже полупустые. Приезжать лучше либо к открытию, либо после обеда, когда основной наплыв иссякнет.

- Да-да, раньше у нас ботинок не хватало, теперь - лыж, полетели те, что были, надо новые закупать, - объясняют местные работницы.

В итоге лыжи мне выдают не по росту, а те, что поменьше, потому что «вон за тобой парень высокий, ему лыжи подлиннее оставить надо». Палки - так и вовсе вручают из разных комплектов. Хорошо хоть одной высоты.

Карта парка. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

БЕЖИМ ПО КРУГУ

Первые три трассы найти легко - они расположены слева от пункта проката и обозначены стойками с надписями «Старт» и «Финиш» (см. схему). Движение идет по кругу, трассы предназначены для начинающих, по словам сотрудников проката, каждый день их обновляют ратраком.

Лыжня и в самом деле удобная, есть место и для классического хода, и для конькового, катиться - одно удовольствие. Правда, когда местные посмотрели, насколько неуверенно я стартанула, вежливо порекомендовали на синюю трассу (5 км) «не соваться, а то там горки - убьешься еще».

На выбор остаются две короткие, расположенные рядом. Желтую (1 км) рекомендую для детей, красная (3 км) пологая, хороша для неспешных прогулок. Прокатившись по обеим, схожу с наезженной лыжни и иду по стопам (то есть следам лыж) тех, кто не признает движение по кругу, и бежит прямо по лесу.

Дорожки причудливо виляют среди деревьев. Но движение тут, естественно, требует определенных навыков. Зато удовольствия доставляет больше.

Длинные трассы - 7 и 12 км с крутыми спусками и подъемами для «уверенных пользователей» лыж расположены возле Нижнего Царицынского пруда. Посмотреть по карте их точное расположение можно на сайте музея-заповедника

«Царицыно» - tsaritsyno-museum.ru.

Конкретно. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Каток и горка

Там же, недалеко от профессиональных трасс, оборудовали горку для катания на ватрушках. Ориентироваться можно на Большой мост через овраг или на адрес Дольская улица, 10с3. Прокат есть, цены варьируются в зависимости от дня недели, времени суток и наличия своего тюба (см. «Конкретно»).

Отличный вид на Хлебный дом, вполне безопасная трасса - детей тут полно, так что, когда ищете нужную точку, ориентироваться можете на крики и смех.

Тем, кто предпочитает коньки, далеко ходить не надо. И прокат, и сам каток расположены возле входа № 7. Вот только билеты на каток покупать нужно заранее по интернету, там же выбираете, будете со своим «оборудованием» или возьмете коньки напрокат (см. «Конкретно»).

Каток работает по сеансам (подробности и билеты - на сайте tsaritsyno-museum.ru). В перерывах лед чистят, поэтому он довольно приличного качества. Утром в воскресенье народу немного, никто друг другу не мешает.Всякие забавы