Владимир Ефимов: Москвичи на видеоприемах в сервисе mos.ru могут узнать о торгах, закупках и инвестициях города

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На портале mos.ru обновился сервис «Запись на онлайн-прием к уполномоченному представителю ведомства». Теперь желающие могут подать заявку и попасть на видеоприем к руководителям или представителям ведомств Комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений. Среди них - сотрудники столичного Департамента по конкурентной политике (ДКП), Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) и Госинспекции по недвижимости (ГИН).

Во время видеозвонка можно задать вопросы, например, по таким темам, как проведение торгов, цифровизация закупок, размещение в Москве различных видов производств, меры поддержки предприятий, а также узнать подробности об инвестиционной деятельности города.

Напомним, ранее через mos.ru можно было записаться только на онлайн-прием в Госинспекцию по недвижимости. Такая новинка понравилась пользователям.

«Сегодня мы можем с уверенностью сказать об эффективности услуги видеоприема, - заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. - С момента запуска сервиса с представителями Госинспекции по недвижимости уже проведено 90 дистанционных приемов. Всего поступило 358 заявок на онлайн-консультации с этим ведомством – 123 от юридических и 235 от физических лиц. Благодаря удобному и актуальному формату сервис востребован у жителей города: «не выходя из дома» можно получить ответы на вопросы к органам власти».

На портале mos.ru проходит весь процесс - от записи на онлайн-прием до видеозвонка. Сервисом могут пользоваться обладатели полной учетной записи.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы - на сайте economy.mos.ru.

НА ЗАМЕТКУ

Заявку на онлайн-прием могут оставить физические и юридические лица, а также индивидуальные предприниматели.

Для записи нужно зайти в раздел «Услуги» портала mos.ru и выбрать категорию «Документы». Далее перейти на вкладку «Запись на консультацию и личный прием в онлайн формате», а затем выбрать «Запись на онлайн прием к уполномоченному представителю ведомства».