Банда в масках похитила бизнесмена в Подольске

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Криминальная сцена из лихих 90-х развернулась несколько дней назад под окнами жилого дома в Подольске. В среду вечером 63-летний бизнесмен Сергей В.* возвращался с работы домой. Около 8 вечера мужчина подошел к своему дому на улице Советская в микрорайоне Климовск, однако подняться в квартиру предприниматель уже не успел. К Сергею подъехал неприметный минивэн марки «Джодж», из которого тут же вышли четверо крепких парней в масках. Перекинувшись парой слов, бандиты схватили бизнесмена и насильно затолкали в машину, после чего уехали с места преступления в неизвестном направлении.

«В полицию обратилась 61-летняя Ирина В.*, супруга подмосковного предпринимателя, учредителя и генерального директора одной из местных фирм, 63-летнего Сергея В.*. Женщина сообщила оперативникам, что ее муж не вернулся домой в оговоренное время. Сергей предупредил жену, что уже подходит к дому и пропал, телефон мужчины оказался выключен. Спустя несколько часов ожидания, женщина решила обратиться за помощью в полицию. Выездом на место происшествия было установлено, что Сергея насильно посадили в машину четверо неизвестных мужчин в масках, после чего увезли в неизвестном направлении», - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

В настоящее время полиция проводит проверку и разыскивает похищенного бизнесмена. Известно, что оперативникам уже удалось установить номерной знак автомобиля преступников, поэтому найти владельца авто - дело техники. Вероятно, хозяин автомобиля прольет свет на произошедшее похищение и поможет полицейским разыскать пропавшего бизнесмена.

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