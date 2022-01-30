14-летняя школьница выпала с 22-го этажа на юге Москвы и выжила

Подростка госпитализировали в Филатовскую детскую больницу Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Вечером 29 января из района Восточное Бирюлево детская реанимация увезла 14-летнюю школьницу. Девушка выпала с 22-го этажа и выжила. Все произошло в домах неподалеку от пруда Дунай на улице Загорьевская.

— По предварительной информации, девушка вместе с подругой была на балконе, который в подъезде соединяет проход между этажами. Школьница полезла через край балкона — для чего, предстоит установить. Может, ради фотографии или хотела нервы пощекотать. Она не удержалась и упала в снег, что существенно смягчило удар. Подростка госпитализировали в Филатовскую детскую больницу, — сообщил kp.ru источник в правоохранительных органах.

В обстоятельствах инциденте разбираются силовики. Для дачи объяснений вызваны родители школьниц. Известно ,что на учете в ПДН семья не была, однако ребенок наблюдался у психиатров.

Этой зимой сугробы под окнами уберегли от смерти еще нескольких жителей Москвы. На прошлой неделе в районе Богородское 24-летний парень выпал с девятого этажа. Он сам смог встать и дойти до подъезда, где его нашли родственники.