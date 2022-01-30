Взрыв газа уничтожил половину дома под Серпуховом

В доме на улице Карпова взорвался газ

Утром 30 января в поселке Большевик (относится к Серпухову) в доме на улице Карпова взорвался газ. Об этом kp.ru сообщили очевидцы.

— Разнесло половину дома. У соседей взрывной волной окна побывало. У меня цветы с подоконниках полетели, — сообщили «Комсомольской правде» жители улицы Карпова в поселке.

Дом, который стал эпицентром взрыва, — старый кирпичный. Из них состоит вся улица. Местные называют их бараками. Постройки отличаются газом.

— Там общий дом, в котором проживали три семьи. Пострадала женщина пожилая, мужчина и женщина с несовершеннолетнем ребенком, — рассказал kp.ru источник в экстренных службах.

Официально факт инцидента также подтвердили в МЧС и в ГСУ СКР по Московской области. Но уточнили, что пострадали трое. Ребенку 11 лет, у него ушиб головы.

— 30 января 2022 года в 8.48 поступил сигнал по адресу: Московская область, Серпухов, п. Большевик, ул. Карпова, 26. По прибытию первого пожарно-спасательного подразделения установлено, что произошел хлопок газа, разрушена половина дома, возгорания не последовало. В результате происшествия пострадало три человека, госпитализированы в медицинские учреждения. К ликвидации последствий происшествия привлечено 22 человека и семь единиц техники, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

Специальная комиссия установит причину хлопка.