Под Талдомом спасатели вытащили лосиху из ледяной воды

После того, как животное оказалось вне опасности, спасатели еще около часа растирали его тело руками Фото: Кадр видео

Сообщение о лосе, который не может выбраться из полыньи, к спасателям поступило днем 27 января. Егерь объезжал лесные угодья и в канале имени Москвы между поселками Запрудня и Соревнования заметил сохатого, который в 30-40 метрах от берега барахтался в ледяной воде. В одиночку явно было не справиться, и он позвонил в службу спасения.

- Еще 10 минут, и спасать было бы уже некого, - рассказал корреспонденту kp.ru замначальника 215-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» Александр Проценко. – Наш сотрудник надел гидрокостюм, накинул веревку на животное, и его вытащили на лед. Но после этого лось даже не попытался встать – у него совсем не было сил.

Тогда спасатель осторожно (лоси считаются достаточно опасными животными) подошел к зверю еще раз, обвязал его веревкой, так чтобы можно было удобно его тащить, не причинив при этом вреда. Сам спасатель несколько раз проваливался в воду, пока найденыша эвакуировали на берег – настолько тонкий в этом месте был лед.

После того, как животное оказалось вне опасности, спасатели еще около часа растирали его тело руками – из-за сильного переохлаждения лось мог только дышать и ни на что не реагировал. Поэтому люди энергичными растираниями восстанавливали ему восстанавливали кровоснабжение.

- Потом прибыли егеря со специальными санями-волокушами, лося погрузили на них и отправили на охотбазу «Кутачи» Талдомского района, - говорит Александр Проценко. – Выяснилось, что это молодая лосиха. Ее отогрели, накормили, спустя сутки она уже встала на ноги и чувствовала себя нормально.

Как только станет понятно, что животное в полном порядке и не нуждается более в помощи людей, лосиху выпустят обратно на волю.