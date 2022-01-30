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Происшествия30 января 2022 15:15

Под Талдомом спасатели вытащили лосиху из ледяной воды

Зверь не сопротивлялся и почти перестал бороться за жизнь
Александра БУДАЕВА
Александра БУДАЕВА
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После того, как животное оказалось вне опасности, спасатели еще около часа растирали его тело руками

После того, как животное оказалось вне опасности, спасатели еще около часа растирали его тело руками

Фото: Кадр видео

Сообщение о лосе, который не может выбраться из полыньи, к спасателям поступило днем 27 января. Егерь объезжал лесные угодья и в канале имени Москвы между поселками Запрудня и Соревнования заметил сохатого, который в 30-40 метрах от берега барахтался в ледяной воде. В одиночку явно было не справиться, и он позвонил в службу спасения.

- Еще 10 минут, и спасать было бы уже некого, - рассказал корреспонденту kp.ru замначальника 215-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» Александр Проценко. – Наш сотрудник надел гидрокостюм, накинул веревку на животное, и его вытащили на лед. Но после этого лось даже не попытался встать – у него совсем не было сил.

Тогда спасатель осторожно (лоси считаются достаточно опасными животными) подошел к зверю еще раз, обвязал его веревкой, так чтобы можно было удобно его тащить, не причинив при этом вреда. Сам спасатель несколько раз проваливался в воду, пока найденыша эвакуировали на берег – настолько тонкий в этом месте был лед.

После того, как животное оказалось вне опасности, спасатели еще около часа растирали его тело руками – из-за сильного переохлаждения лось мог только дышать и ни на что не реагировал. Поэтому люди энергичными растираниями восстанавливали ему восстанавливали кровоснабжение.

- Потом прибыли егеря со специальными санями-волокушами, лося погрузили на них и отправили на охотбазу «Кутачи» Талдомского района, - говорит Александр Проценко. – Выяснилось, что это молодая лосиха. Ее отогрели, накормили, спустя сутки она уже встала на ноги и чувствовала себя нормально.

Как только станет понятно, что животное в полном порядке и не нуждается более в помощи людей, лосиху выпустят обратно на волю.

ЧППроисшествия: ЧП
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