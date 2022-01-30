В Подмосковье единственную усадьбу рода Романовых закрыли четырехметровым забором

На фото Евгений Соседов — он уже несколько лет сражается за сохранение усадьбы Ильинское. Против него даже пытались сфабриковать уголовное дело, но ничего не вышло Фото: Андрей АБРАМОВ

Ильинское шоссе под Красногорском проходит через одноименную деревушку. В поселке была историческая усадьба — единственное владение династии Романовых на территории Подмосковья. Других резиденций царский род в регионе не имел (см. «Справку «КП»). Огромный участок земли сегодня, по данным публичной кадастровой карты, стоит под 600 млн рублей. Но как известно, кадастровая оценка зачастую более скромная, нежели рыночная цена.

Усадьба выходит прямо к Москва-реке. Вот дворец на открытке 19 века. Но от императорского наследия новые владельцы спешат избавиться.

«ЧТО ДЕТЯМ ПОКАЖЕМ?»

Саму усадьбу на берегу Москва-реки давно никто из простых смертных не видел. Ее хоть и признавали выявленным объектом культурного наследия, но охранный статус от Минкульта она так и не получила. В итоге земля пошла по рукам и с 2019 года ей владеет ООО со скромным названием «Берег». Обывателю имя ничего не скажет, но в мире бизнеса знают — структура аффилирована с империей недвижимости Года Нисанова.

На ступенях дворца принцесса Гессенская Елизавета Федоровна и Великий князь Сергей Александрович (верхний ряд), а также Мария Павловна и Дмитрий Павлович (дети великого князя Павла Александровича — шестого сына Александра II).

К себе на территорию «Берег» никого не пускал. Активисты, бьющиеся за памятники, делали полулегальные вылазки. Год от года издали снимали, как разрушают постройки царского времени. Справедливости ради заметим, что частью земель бывшей усадьбы владеют и другие компании, но и они также не преуспели в деле сохранения исторического наследия. Одна из построек на территории «Берега» пала буквально 28 января — здание гауптвахты (караульного дома), в котором жила царская охрана. Внутри были детали подлинного интерьера тех лет.

Царская семья в усадьбе Ильинское.

В поселке уже несколько лет работает «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество». На крестный ход от Ильинского храма, который организуют этот фонд и Одинцовская епархия, каждый сентябрь съезжаются тысячи паломников со всей России. Общество старается сохранить постройки в Ильинском, которые имели отношение к царской усадьбе. Не все из них находятся на территории, которую купил «Берег» — часть в самом селе.

Здание гауптвахты из альбома строений усадьбы Ильинское, 1860-х гг. Фото предоставлено И. Слюньковой

А так гауптвахта выглядит на 29 января 2022 года. Фото: Евгений Соседов

— Ильинское включено в «Императорский маршрут». Это федеральный проект, по этому маршруту движутся туристические группы со всей страны. В этом году приеду 3000 детей и что мы им покажем? — задается вопросом кандидат исторических наук председатель наблюдательного совета «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» Анна Громова.

28 января начали выставлять новое ограждение вокруг исторического забор. Фото: Евгений Соседов

«ОСТАВЬТЕ ХОТЯ БЫ ОГРАДУ»

Показывать усадьбу больше не получится. Потому что вокруг установили гигантский забор. Не меньше четырех метров в высоту. Но то ли еще будет — строители говорят, что это прелюдия. В планах установить девятиметровую ограду, а это почти размер четырехэтажного дома.

Строители закрывают территорию от любопытных глаз гигантскими листами профнастила. Фото: Андрей АБРАМОВ

Однако в «Елисаветинском обществе» люди воистину православные и многого не просят.

— Мы уже попрощались с усадьбой, состояния построек на территории мы вообще не касаемся. Однако усадьба была огорожена историческим каменным забором 19 века. Хотя бы его не закрывали этим высоченными профлистами, чтобы мы могли детям показывать — вот это была территория усадьбы Романовых. Мы уважительно относимся к частной собственности — нужен им девятиметровый забор — пусть ставят. Но за исторической оградой, а иначе это варварство немыслимое! — говорит Анна Громова.

То есть теперь усадьбу окружает тройной забор! Неравнодушные считают, что укутав историческую ограду за профнастилом, хотят избавиться от забора 19 века. Фото: Андрей АБРАМОВ

В обществе готовы даже взять на себя содержание каменного забора — красить и подновлять его каждый год. Лишь бы сохранить исторический облик села.

Днем 30 января вдоль забора неравнодушные встали на пикет. Никаких лозунгов и транспарантов с призывами. В руках у жителей Ильинского и участников «Елисаветинского общества» иконы и портреты императорской семьи. При виде ликов святых, рабочие, которые заканчивали зашивать исторический забор уродливым профлистом, струхнули и не закончили одну дырку.

Люди встали у дороги и читали молитву.

Что же будет за высоким забором, жители только гадают. Неуверенно говорят, что от рабочих был слух, что выстроят свои резиденции несколько влиятельных бизнес-кланов.

Пряча глаза от камеры, рабочие проходят вдоль пикета. Фото: Андрей АБРАМОВ

СПРАВКА «КП»

Усадьба «Ильинское»: от императорского рода до дачи партийной элиты

Княжеские постройки на территории Ильинского появились в начале 17 века, владел ими близкий Романовым род Стрешневых, затем графская семья Остерманов-Толстых. В середине 19 века земли покупает император Александр II и дарит их супруге Марии Александровне. После смерти императрицы усадьбу получает ее сын — генерал-губернатор Москвы Сергей Александрович.

Заметив, что приехали журналисты, работники поспешили ретироваться. Фото: Андрей АБРАМОВ

В Ильинском проходит медовый месяц Великого князя Сергея Александровича и принцессы гессенской Елизаветы Федоровны — она величайшая подвижница своего времени. Открыла лазарет в Ильинском (в нем сейчас музей), основала Марфо-Мариинскую обитель на Большой Ордынке в Москве, была председательницей московского управления Красного Креста. Причислена к лику святых.

Усадьбу же после революции национализировали. Здесь отдыхал Ленин, потом сделали пансионат горкома КПСС, часть территории выделили под дачи партийной элиты, например, тут был домик у главы правительства Косыгина. Уже в новейшей истории земли приватизировали несколько частных лиц.