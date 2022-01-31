«Прикладывал к телам ладони - забирал жизненную силу»: маньяк снимал комнаты и квартиры, а потом расправлялся с хозяевами

Все экспертизы признали Головачова абсолютно вменяемым человеком. Фото: ГСУ СК по Московской области

Погибших нашли весной 1998-го. Частный дом. Окраина подмосковного Хотьково. Двое мужчин и женщина. Каждому перерезали горло и буквально искромсали ножом. Перед смертью, как потом установили эксперты, жертвы выпивали. И убийца (или убийцы) явно застал их врасплох. Двоих зарезал на кухне, третьего - в комнате.

Преступников тогда не нашли. Да и дело похоже на банальную маргинальщину: выпивали, поссорились - какой-нибудь дружбан-алкоголик схватился за нож…

Почти четверть века лежал в архиве этот «глухарь». Но пару лет назад глава Следственного комитета Бастрыкин поручил поднять старые нераскрытые дела. В том числе и это. Эксперты выявили образцы ДНК еще одного человека, оказавшегося на месте преступления. Проверили по базам и выяснили, что следы принадлежат мужчине, который уже много лет сидит в колонии за целую серию убийств - в Коми, Владимирской области и Подмосковье.

Следователю на допросе сиделец даже с какой-то гордостью признался: с тех троих, хотьковских, началась его новая серия.

ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО ИЗ УХТЫ

Это сейчас ему 54 года. А в 1996-м, когда он убил человека в первый раз, едва 28 лет.

Случилось это в Республике Коми, в Ухте - в его родном городе. Будущий убийца Андрей Головачов школу закончил кое-как. Кто его родители, живы ли - неизвестно.

После того первого убийства он попался. Сидел в СИЗО, но каким-то чудом сумел уйти. Говорят, из-за нелепой ошибки. В суд его доставили вместо другого арестанта, которого на заседании решили освободить из-под стражи. Головачов вышел из суда почти как граф Монте-Кристо из замка Иф. И тут же растворился. Когда разобрались, кинулись искать, парня объявили в розыск. Но того уж и след простыл.

- Головачов сообщил, что в середине 1990-х он стал членом местной криминальной группировки, - рассказывает KP.RU источник в правоохранительных органах. - Якобы со всей России к ним в Ухту приходили заказы, а киллеры потом гоняли в регионы, устраняя нужных (точнее ненужных) людей. Якобы и Головачов ездил. Но рассказ звучит нелепо. Потому что на самом деле среди его жертв были люди, у которых-то и взять особо нечего. Никакого смысла заказывать их.

КРОВАВЫЕ ГАСТРОЛИ

Из Ухты Головачов сбежал в Подмосковье. Снял комнату в поселке Бужаниново неподалеку от Сергиева Посада. Однажды владелец квартиры, в которой жил беглец, пригласил его к своим друзьям. В Хотьково. И вот там в процессе застолья случился прокол.

- Головачов случайно проболтался собравшимся, что находится в розыске. Потом, конечно, понял, что сказал лишнее. Поэтому решил всех убить. Чтобы его не раскрыли.

Трех человек вырезал за несколько минут. Даже соседи не слышали. В качестве оружия использовал то, что подвернулось под руку в доме. Обычный кухонный нож. Дружки, которые позже проходили по делам Головачова свидетелями, вспоминали, что даже в юные годы парня боялись очень многие. Он мгновенно выходил из себя. И был непредсказуем.

Можно предположить, что если мужчина когда-то (в те свои двадцать лет) и был «киллером», наемником, то потом он явно вошел во вкус. И перешел с пистолетов на ножи и топоры. Убивал уже не из-за денег, а ради удовольствия.

После тройного убийства в Московской области Головачов будто сорвался с цепи. У него начались настоящие кровавые гастроли.

Из Подмосковья уехал к Черному морю. Поселился в поселке Дагомыс Краснодарского края. Снял комнату у женщины, которая жила в доме со взрослым сыном.

- Через несколько дней он решил их обоих убить. Все сделал по той же схеме: сначала - горло, потом многочисленные удары ножом в тело. Двинулся дальше по побережью. Снял комнату у молодой женщины в поселке Хоста. Хозяйка была обречена. Эксперты насчитали на ее теле 24 ножевых ранения…

ЧТО СКАЗАЛИ ПСИХИАТРЫ

Следующая точка - город Шахты в 80 километрах от Ростова-на-Дону. Очередную жертву Андрей Головачов вновь нашел по объявлению - о сдаче жилья.

- Хозяева сдавали комнаты в квартире, в которой сами не жили, - продолжает источник. - Днем они привели Головачова, чтобы показать ему квартиру. Вторую комнату снимала девушка.

Маньяк пообещал подумать. А вечером приехал на квартиру сам. Девушка, которая молодого человека уже видела, открыла ему дверь. На следующий день ее нашли в луже крови с тридцатью ножевыми.

И опять смена города, переезд в Воронеж. Снова аренда жилья. И снова убийство хозяйки - на этот раз пожилой женщины.

Зачем Головачов убивал этих людей, сам он объясняет пространно. Настаивает, что был киллером. Следствие в эту версию не верит.

Знакомые Андрея Головачова рассказывают: у парня был явный сдвиг на эзотерике.

- Он сам мне говорил: потом подходил к телам и прикладывал свои ладони, - заявил один из свидетелей. - Якобы так он забирал жизненную силу и энергию своих жертв.

Известно, что над телами Головачов не издевался. И никаких «трофеев», которые уносят на память об очередной жертве многие маньяки, он не собирал. (Например, «смоленский душитель» Владимир Стороженко, который в конце 1970-х и начале 1980-х убил 13 человек, брал у каждой жертвы какое-либо украшение. Эти вещи он потом переплавил в слиток золота, который хранил под кроватью).

- Андрей Головачов несколько раз проходил психолого-психиатрические экспертизы, - отмечает наш источник. - И все специалисты признали его абсолютно вменяемым человеком.

ЖЕРТВ МОГЛО БЫТЬ БОЛЬШЕ?

Задержали Головачова летом 2000 года. За очередное убийство - в Сергиевом Посаде.

- У него при себе был паспорт на другое имя. Но когда откатали пальчики, выяснилось, что этот человек в розыске за убийство в Коми. И имеет отношение к еще одному, совершенному в 1999 году в городе Александров Владимирской области.

На тот момент следователи доказали причастность Андрея Головачова «лишь» к трем убийствам. Но этого вполне хватило на пожизненное заключение.

А тут - сразу еще восемь доказанных жертв. В общей сложности — 11. Конечно, на итоговый срок они никак не повлияют. Больше пожизненного дать невозможно. При этом в следствии не исключают, что на самом деле Андрей Головачов мог убить и больше людей.

- С убийства в Воронеже (август 1998 года) до задержания после убийства в Сергиевом Посаде (июль 2000-го) известно только об одном эпизоде - в Александрове, - размышляет источник. - Но если учесть, что восемь убийств, в которых он сознался, были совершены всего за несколько месяцев 1998 года… Не исключено, что на самом деле жертв в разных городах было больше. Просто он о них пока не говорит.

ОФИЦИАЛЬНО

«Следователем первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области завершено расследование уголовного дела в отношении Андрея Головачова 1967 года рождения, - рассказала старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Московской области Ольга Врадий. - Он обвиняется в совершении 8 убийств. Следователем проведена колоссальная работа по сбору и закреплению доказательств. Это порядка 16 судебных экспертиз, 7 проверок показаний на месте, множественные допросы и другие следственные действия. В результате уголовное дело составило 18 томов. Вместе с утвержденным обвинительным заключением оно передано в Московский областной суд для рассмотрения по существу».

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