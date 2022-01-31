ЗОЖ-птица, как ею насладиться

Фото: Shutterstock

Мясо этой домашней птицы богато витаминами, легкоусвояемым белком, микро- и макроэлементами, а также жирными кислотами. Продукт содержит минимум холестерина и имеет низкую калорийность. Мясо индейки рекомендуют включать в рацион спортсменам и желающим похудеть. Полезно есть не только грудку или бедра птицы, но и сердце, печень и прочие субпродукты.

КАК ВЫБРАТЬ

Охлажденное мясо индейки и полуфабрикаты из него - один из самых популярных продуктов, продающихся в больших магазинах. Такое мясо хранится при температуре от 0 до +4 °С в специальных холодильниках. Срок его хранения сам по себе невелик, 1 - 2 дня. Поэтому покупать охлажденную индюшатину на развес без герметичной упаковки рискованно - неизвестно, сколько она пролежала на прилавке. К тому же там не исключены заморозки и разморозки продукции. Определить это можно по волокнам - они будут разрушаться, расходиться, появятся просветы между ними, кусочек мяса станет рыхлым.

Поэтому лучше брать продукцию в больших супермаркетах от проверенных производителей под знакомыми брендами. Охлажденное мясо под этим брендом продается в вакуумной упаковке, в герметичных лотках, заполненных смесью кислорода и углекислого газа (такая среда тормозит размножение бактерий), на подложках с влаговпитывающими салфетками. Такая упаковка позволяет увеличить срок хранения до 20 дней.

КАК ГОТОВИТЬ

Из индейки можно делать все - запекать ее целиком (если позволит духовка), тушить частями, варить бульоны и супы, жарить, делать из нее рагу, паштеты, заливное, жюльены, колбасу, шашлыки, бургеры и бутерброды, котлеты и биточки, детское пюре. Чтобы филе грудки не получилось сухим, варите его после закипания на очень медленном огне около часа. Для запекания обязательно промаринуйте его в течение 2 - 3 часов.

ПРИЗНАКИ КАЧЕСТВА

Структура: в меру мягкое (если надавить на филе, оно быстро восстановит форму), не должно разваливаться и отделяться от кости.

Цвет: грудка - светло-розовая, филе бедра/голени - темно-красное. Если сильно уходит в желтизну, то либо уже пожилое, либо птицу кормили кукурузой (последнее касается фермерских птиц).

Запах: свежий.

Вес: целая тушка весит от 5 до 10 кг. Чем больше тушка, тем старше была птица - мясо будет жестче.

ЕДА ДЛЯ МАЛЫШЕЙ

Педиатры при выборе мяса для кормления детей единодушны: мясо индейки - диетический, гипоаллергенный и полезный продукт. Врачи рекомендуют пюре из птицы как первый мясной прикорм с 8 месяцев. Индейка высокобелковая, а у малышей потребность в белке очень высокая. Она легко и почти полностью усваивается детским организмом - в ней нет грубых пищевых волокон. Продукт - мощный антиоксидант, он помогает выведению вредных веществ и укреплению иммунной системы.

Фото: Shutterstock

ХРАНЕНИЕ

Хранить индюшатину нужно в холодильнике 1 - 2 дня, в вакуумной упаковке до окончания срока хранения (главное - выдерживать обозначенный на упаковке температурный режим). Также охлажденку можно заморозить и хранить не более 1 месяца. В приготовленном виде индейка хранится не более 3 дней.

ПОЛЬЗА

В составе продукта содержатся моно- и полиненасыщенные жирные кислоты - такие как омега-3, омега-9, омега-6, линолевая. Индюшатина улучшает состояние кожи, повышает энергичность, уменьшает нервозность и рассеянность, нормализует сон, укрепляет зубы и кости, нормализует работу щитовидной железы. Индейка - профилактическое средство от возрастных когнитивных нарушений, а также укрепляет иммунитет, снижает уровень плохого холестерина в крови, а уровень хорошего повышает, улучшает работу поджелудочной железы. Регулярное употребление мяса без кожицы снижает риск возникновения рака поджелудочной, улучшает работу желудочно-кишечного тракта, избавляет от запоров и ускоряет метаболические процессы.

Витамины и минералы: А, Е, В2, В6, сера, фосфор, калий, натрий, цинк, хлор, аргинин, валин, пурин, триптофан, таурин.

Противопоказания: подагра, почечная недостаточность.

Калорийность: в 100 г индейки - около 130 ккал, в филе - 107 ккал.

НЕМНОГО ИСТОРИИ

О том, кто первым привез индейку из Америки в Европу, до сих пор идут споры. Некоторые ученые утверждают, что их в 1504 году захватил с собой Христофор Колумб - из, как казалось ему тогда, Индии. Тем не менее в Испанию птицы попали в 1520 году и стали называться «испанскими курами». Монах-францисканец Бернардино де Саагуно, который прожил много лет среди мексиканских индейцев и описал их житие в научном труде, упоминал индейку как средство для лечения: «Если у больного в чрезвычайный беспорядок пришел желудок, то он пусть выпьет бульон из сваренного индюка два или три раза. Хворь очистится».

В Россию индейка попала при Петре I - нежное мясо «индейского петуха», как тогда называли у нас эту птицу, оценили в первую очередь знатные люди. А уже в XVIII веке блюда из индейки подавались при дворе императрицы Екатерины II в качестве легких кушаний, открывающих обед.