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Общество31 января 2022 12:55

Москвичи выберут название для новой магистрали

Решение примут после голосования на сайте «Активный гражданин»
Алиса ТИТКО
Алиса ТИТКО
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Скоростная магистраль позволит водителям более комфортно передвигаться из одной части города до другой

Скоростная магистраль позволит водителям более комфортно передвигаться из одной части города до другой

Строительство двух крупнейших магистралей Северо-Восточной и Юго-Восточной хорды близится к финалу. Власти города приняли логичное решение объединить их в новую городскую магистраль. Осталось только выбрать название.

- Реализация проекта идет полным ходом, и я уверен, что мы сможем завершить его уже в 2023 году. Предлагаю проголосовать за название новой скоростной трассы. Пора дать ей понятное и удобное имя, - сообщил в личном блоге Сергей Собянин.

Одно из предложенных названий - Московский скоростной диаметр. Проголосовать за этот вариант или предложить собственную идею – можно на портале «Активный гражданин» в разделе «Как назвать новую скоростную магистраль столицы?».

При бесшовном соединении Северо-Восточная и Юго-Восточная хорды создадут новую транспортную артерию - бессветофорный скоростной диаметр Москвы. Он будет идти с юга до севера, от Симферопольского шоссе до платной магистрали на Санкт-Петербург. И с ответвлением до Некрасовки.

Проект сопоставим с МКАДом. Длина новой трассы 68 км. Она свяжета Северо-Западную хорду, Дмитровское, Алтуфьевское, Ярославское, Щелковское шоссе, а также шоссе Энтузиастов, Рязанский и Волгоградский проспекты, Южную рокаду, Каширское и Варшавское шоссе.

Скоростная магистраль позволит водителям более комфортно передвигаться из одной части города до другой. Известно, что транзита грузового транспорта на этом маршруте не будет.

- Через весь город, минуя центр, можно будет проехать без единого светофора за 40 минут, - уточнил мэр Москвы Сергей Собянин.

Сократится ориентировочно на 20-23 минут и дорога в аэропорты «Шереметьево» и «Домодедово».

Москвичи выберут название для новой магистрали

Москвичи выберут название для новой магистрали

Конкретно

Куда ведет новая магистраль?

- возле станции «Новохохловская» водители смогут выехать на Третье транспортное кольцо,

- на севере - федеральная трасса М 11 «Москва – Санкт-Петербург»,

- на востоке – будущая трасса М 12 «Москва-Казань»,

- на юге – федеральная трасса М 2 «Крым» и новая магистраль «Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе».

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