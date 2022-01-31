Скоростная магистраль позволит водителям более комфортно передвигаться из одной части города до другой

Строительство двух крупнейших магистралей Северо-Восточной и Юго-Восточной хорды близится к финалу. Власти города приняли логичное решение объединить их в новую городскую магистраль. Осталось только выбрать название.

- Реализация проекта идет полным ходом, и я уверен, что мы сможем завершить его уже в 2023 году. Предлагаю проголосовать за название новой скоростной трассы. Пора дать ей понятное и удобное имя, - сообщил в личном блоге Сергей Собянин.

Одно из предложенных названий - Московский скоростной диаметр. Проголосовать за этот вариант или предложить собственную идею – можно на портале «Активный гражданин» в разделе «Как назвать новую скоростную магистраль столицы?».

При бесшовном соединении Северо-Восточная и Юго-Восточная хорды создадут новую транспортную артерию - бессветофорный скоростной диаметр Москвы. Он будет идти с юга до севера, от Симферопольского шоссе до платной магистрали на Санкт-Петербург. И с ответвлением до Некрасовки.

Проект сопоставим с МКАДом. Длина новой трассы 68 км. Она свяжета Северо-Западную хорду, Дмитровское, Алтуфьевское, Ярославское, Щелковское шоссе, а также шоссе Энтузиастов, Рязанский и Волгоградский проспекты, Южную рокаду, Каширское и Варшавское шоссе.

Скоростная магистраль позволит водителям более комфортно передвигаться из одной части города до другой. Известно, что транзита грузового транспорта на этом маршруте не будет.

- Через весь город, минуя центр, можно будет проехать без единого светофора за 40 минут, - уточнил мэр Москвы Сергей Собянин.

Сократится ориентировочно на 20-23 минут и дорога в аэропорты «Шереметьево» и «Домодедово».

Москвичи выберут название для новой магистрали

Конкретно

Куда ведет новая магистраль?

- возле станции «Новохохловская» водители смогут выехать на Третье транспортное кольцо,

- на севере - федеральная трасса М 11 «Москва – Санкт-Петербург»,

- на востоке – будущая трасса М 12 «Москва-Казань»,

- на юге – федеральная трасса М 2 «Крым» и новая магистраль «Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе».