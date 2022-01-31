В Москве поликлиники работают без очередей благодаря новому стандарту приема пациентов с ОРВИ

За последнюю неделю новых больных с ковидом в столице стало больше. Цифра поднялась на 80% и даже ещё выше. Несмотря на резкий всплеск заболеваемости, районные поликлиники справляются за счёт повсеместного перехода на новый алгоритм приема пациентов с ОРВИ. Казалось бы, понедельник, как говорится, день тяжелый. Но даже в этот традиционно пиковый для медучреждений после выходных день поликлиники Москвы работают штатно, без очередей. Об этом «Комсомольской правде» сообщил главный врач поликлиники №220, кандидат медицинских наук Андрей Федорук.

ВРЕМЯ ОЖИДАНИЯ ПРИЕМА - НЕ БОЛЕЕ ПОЛУЧАСА

- Андрей Васильевич, какая сейчас у вас обстановка и в целом в поликлиниках города? Есть ли очереди?

- Очередей в нашей 220-й поликлинике нет. У нас головное здание и три филиала находятся в Центральном округе, в Пресненском районе. Порядок оказания медицинской помощи организован таким образом, что даже в самые пиковые часы, в понедельник, время ожидания приема у наших пациентов не превышает 30 минут.

Мы с коллегами в других поликлиниках общаемся. У них аналогичная ситуация. Дежурные врачи сейчас работают без выходных, с 8.00 до 20.00, так же и в субботу, и в воскресенье.

- Говорят, понедельник - самый загруженный для поликлиник день. Это правда так?

- Обычно так и бывает, что после выходных много пациентов. Сегодня понедельник- пиковый день, а у нас все работает без сбоев. Несмотря на отсутствие очередей, мы заранее оборудовали резервные кабинеты на случай увеличения числа пациентов.

С помощью нового недавно внедрённого алгоритма мы контролируем и распределяем потоки пациентов, проводим дистанционные аудиоконсультации.

Специалисты для аудиоконсультацийприходят из менее загруженных служб, например, отделений профилактики. Помогают заведующие отделениями. Я лично был окружным терапевтом в ЦАО, могу сам провести аудиоконсультацию, если в этом возникнет необходимость. И мои заместители тоже. Дефицита кадров у нас нет.

ВСЕ ДЛЯ УДОБСТВА ПАЦИЕНТОВ И ВРАЧЕЙ

- Как устроен приём пациентов по новому алгоритму работы?

- В поликлинике создано и функционирует отделение ОРВИ с отдельными помещениями на разных этажах и с отдельным входом. Это сделано для того, чтобы потоки обычных пациентов и больных с вирусными симптомами не пересекались. Система навигации, начиная с главного входа, показывает, куда пройти посетителям. Сотрудник на измеряет температуру. Мы сами выдаём пациентам респираторы, а не маски.

Далее они идут в зону тестирования на первом этаже. На втором этаже - приём тех, у кого экспресс-тест оказался положительным. На третьем этаже - пациенты с отрицательным результатом.

Кроме того, во всех поликлиниках, в том числе и в нашей 220-й, пациенты, при желании, могут получить дистанционную аудиоконсультацию. Например, при наличии лёгких симптомов ОРВИ человек не хочет выходить из дома и контактировать с другими людьми. Он оставляет заявку в электронной форме на mos.ru (как это сделать - см. «Конкретно»), указывает свои данные и контактный телефон. Специально выделенные для этого врачи проводят дистанционную аудиоконсультацию, по результату которой выдают листок нетрудоспособности и выписывают бесплатный электронный рецепт на лекарственные препараты. Список аптек, где можно получить назначенные препараты, указан на сайте Департамента здравоохранения города Москвы. Очень удобно, больному лишний раз не надо приходить в поликлинику.

КАЖДОГО БОЛЬНОГО ОБСЛЕДУЮТ И ВЫДАДУТ ЛЕКАРСТВА

- Какие обследования проводят пациентам? Что конкретно делают? Им выдают лекарства?

- В поликлинике пациенту, помимо осмотра, измеряют артериальное давление, проводят пульсоксиметрию, то есть определяют уровень кислорода в крови, измеряют температуру, по показаниям выполняют ЭКГ и берут анализ крови. Всем обратившимся в поликлинику с симптомами ОРВИ обязательно проводится экспресс- и ПЦР-тестирование на ковид. После осмотра врача пациентам выдают бесплатные лекарства - жаропонижающие, противовирусные и другие.

Отмечу, что к нам могут прийти с симптомам ОРВИ не только прикреплённые пациенты, но и те, кто живут в нашем районе или работают в соседнем офисе без прикрепления к нашей поликлинике.

КОНКРЕТНО

Новый стандарт работы московских поликлиник сегодня выглядит так:

- процесс маршрутизации пациентов с симптомами ОРВИ внутри здания полностью переосмыслен и реорганизован, начиная от входа в поликлинику;

- для пациентов с признаками вирусной инфекции появился не только отдельный специальный вход, но и большие помещения, изолированные от других частей поликлиники, для максимально комфортного движения людей;

- логистика и маршрутизация также переосмыслены. На входе и на этажах администраторы консультируют пациентов и помогают разруливать потоки посетителей. Сразу на входе пациентам выдаются респираторы для максимальной защиты от вируса;

- больным за 3-5 минут проводится экспресс-тест для быстрого решения по дальнейшей маршрутизации. Это позволяет, с одной стороны, максимально обезопасить посетителей поликлиник. А с другой стороны, уже на старте провести максимально оперативную диагностику для разработки тактики лечения пациента и выдачи ему нужных лекарств;

- независимо от результата теста пациентов распределяют по разным этажам или в разные блоки здания. В дальнейшем их осмотр проводят без пересечения разных групп;

- всем пациентам независимо от результата экспресс-теста ещё до начала проёма положена бесплатная ПЦР-диагностика, чтобы затем дистанционно корректировать лечение. Ее проводят в отдельных кабинетах;

- всем пациентам в зависимости от состояния назначается специфическое лечение – против ковида или ОРВИ согласно московскому стандарту обеспечения и актуальным рекомендациям Минздрава России. Бесплатно выдаются противовирусные, антибактериальные и жаропонижающие препараты, а также антикоагулянты;

- на дежурный прием в поликлиниках для помощи вызвали врачей поликлинического звена из других отделений, также пригласили врачей стационаров, ординаторов и студентов-медиков;

- дежурные врачи принимают пациентов 7 дней в неделю с 08:00 до 20:00, но фактически - «до последнего пациента»;

- для удобства пациентов появилась онлайн-запись к дежурному врачу поликлиники, к которой вы прикреплены. Благодаря этому можно заранее выбрать время, обойтись без толп и очередей.

ВОПРОС - РЕБРОМ

Что делать при симптомах ОРВИ

1-й вариант.

Обратиться к дежурному врачу — без записи в любую удобную поликлинику, или по онлайн-записи на конкретное время к дежурному врачу поликлиники, к которой вы прикреплены.

Запись открыта:

- на портале mos.ru;

- на сайте emias.info в разделе «Запись к врачу»;

- в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО» в разделе «Запись».

2-й вариант.

Получить дистанционную первичную аудио-консультацию врача с выпиской лекарств и дистанционным оформлением больничного. Для этого нужно оставить заявку на mos.ru.

Напомним, такой услугой москвичи с симптомами ОРВИ начали пользоваться с 28 января. После оформления заявки с больным свяжется врач, проведёт консультацию, оформит электронный рецепт на лекарства и автоматически откроет больничный по ОРВИ на 7 дней. Затем после лечения и уточнения самочувствия пациента через аудиоконсультацию больничный закроют так же дистанционно. Приходить для этого в поликлинику не нужно. Документ появится в электронной медкарте и автоматически будет направлен работодателю.

3-й вариант.

Если москвичу с симптомами ОРВИ нужна очная консультация и осмотр врача, но он не может прийти поликлинику в силу маломобильности или тяжёлого течения болезни, тогда лучше вызвать врача на дом, позвонив на линию 122.