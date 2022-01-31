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Происшествия31 января 2022 16:51

На востоке Москвы 5-летний мальчик погиб, выпав с балкона на 18 этаже

На месте работают следователи
Семен ЕЛЕНИН
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Столичные следователи разбираются в деталях трагедии на Лухмановской улице в Москве, где нашли тело 5-летнего ребенка.

Столичные следователи разбираются в деталях трагедии на Лухмановской улице в Москве, где нашли тело 5-летнего ребенка.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Столичные следователи разбираются в деталях трагедии на Лухмановской улице в Москве (Косино-Ухтомский район, восток города). В понедельник, 31 января, около 16:30 под окнами многоэтажки нашли тело 5-летнего ребенка.

- По предварительной информации, мальчик выпал с общего балкона на 18 этаже, - рассказал kp.ru источник в правоохранительных органах. - Это семья приезжих из другой страны. Родные говорят, что пока мама занималась делами на кухне, ребенок надел обувь и вышел «поиграть» в подъезд.

При этом, по словам источника, верхний край перил балкона находится на довольно большой высоте.

- Мог ли на него самостоятельно забраться столь маленький ребенок? Есть некоторые вопросы, которые нужно проверить.

- На месте работают следователи, - сообщили в ГСУ Следственного комитета по Москве. - Выясняются все обстоятельства случившегося.

КриминалПроисшествия: КРИМИНАЛ
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