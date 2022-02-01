Суровые морозы маловероятны: синоптик раскрыл, каким будет февраль в Москве

Февраль ожидается довольно "мягким" с умеренным количеством осадков без сибирских морозов Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Февраль, несмотря на свой суровый нрав, будет довольно "мягкий" по прогнозам синоптиков центра "Фобос". Они утверждают, что второй месяц года не просто подхватит теплую эстафету января, но и увеличит аномалию.

- Среднемесячная температура воздуха в последний месяц зимы будет на 2-4 градуса выше. Значения превысят многолетние значения (норма ночью -11,1 градусов, днем -4,2 градуса). Суровые морозы маловероятны, - рассказал Евгений Тишковец, ведущий специалист метеобюро "Фобос".

Первый день февраля останется под влиянием слабеющего североатлантического циклона. В Москве облачно, небольшой снег. Температура воздуха 0… -2 градуса. Ветер юго-западный 3-8 м/секунду.

В январе, по оценкам синоптиков, погода была нетипичной - почти на градус теплее положенного, циклоны принесли переизбыток снега на 30%, а сугробы выросли в 1,5 раза выше нормы. Со снежными завалами последнего четырехдневного снегопада коммунальщики справляются до сих пор - расчищают тротуары, складывая снег в кучи.

- В борьбу со стихией вступили наши супергерои – братья Аверины, которые работают на снегоуборочной технике в Капотне, Елена Рябинина занимается уборкой снега с мостов, Алихон Почохонов отвечает за важную, но порой незаметную глазу работу – очистку городских крыш. Все снегосплавные пункты предприятия работают исправно, - рассказали в Департаменте ЖКХ Москвы.

Начало февраля будет аномально теплым, только к середине месяца вероятно одно арктическое вторжение. На мгновение может показаться, что февраль сумеет ненадолго вернутся в свое климатическое русло, но в конце календарной зимы станет немного теплее. При этом осадков выпадет, как минимум положенная норма - 36 мм, как максимум – немного превысит ее, но не более, чем на 10%.

- Февраль ожидается довольно "мягким" с умеренным количеством осадков без сибирских морозов. Причиной тому станет преобладающий западно-восточный перенос воздушных масс атлантического происхождения. Ожидаются относительно высокие температуры со среднемесячными отметками около -5 градусов, - отметил Евгений Тишковец.