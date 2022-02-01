Почем похороны для народа: Эксперты призвали государство взять под контроль похоронную отрасль в России

Многие, столкнувшись с горем, попали в ситуацию, когда ритуальные агентства буквально наживаются на людях. Фото: Михаил ФРОЛОВ

С приходом пандемии коронавируса многое в нашей жизни изменилось. В том числе и отношение к смерти. Опасная болезнь заставила под новым углом посмотреть на то, какой беспредел творится на рынке ритуальных услуг в нашей стране. Многие, столкнувшись с горем, попали в ситуацию, когда ритуальные агентства наживаются на людях. Эксперты уверены, что похоронный бизнес в России давно нуждается в госрегулировании. И призывают государство взять эту отрасль под свой контроль.

ВОЙНЫ ЗА ПОКОЙНИКОВ

На рынке ритуальных услуг в России сегодня царит жесточайшая конкуренция. Она привела к так называемым «похоронным войнам». Сотрудники конкурирующих компаний готовы устраивать драки за клиентов буквально на пороге у родственников покойных и даже на кладбище. В мае 2020 года на всю страну прогремел случай в Калужской области, когда работники ритуальных фирм «Небеса» и «Журавли» подрались за тело покойного прямо возле ворот морга на глазах у друзей и родни усопшего. И к сожалению, этот случай не единственный, такое происходит во многих регионах России.

- Самая острая проблема, где по существу и начинается мошенничество, это когда представители частных компаний, – еще, извините, человек не успел остыть, – в квартиру с дракой лезут к родственникам, предлагая им услуги, - говорит заместитель председателя комиссии по профессиональным квалификациям в похоронной отрасли Совета по профессиональным квалификациям ЖКХ Леонид Чернышов. - Когда близкие теряют родственника, никто уже не соображает, что им навязывают и за какую цену. Этим пользуются «черные агенты», которые «стерегут» огромные деньги за организацию похорон.

По словам исполнительного директора Союза похоронных организаций и крематориев Елены Андреевой высокая конкуренция породила черный рынок информации. Данные об умерших продаются сотрудниками полиции либо медиками службы «скорой помощи».

- Из этих двух мест у нас дальше идет ситуация, связанная с продажей информации. Понятно, что это накладывается отпечаток и на пакет услуг, который оплачивает потребитель, потому что эти цифры за продажу информации разные – от 5 до 25 тысяч рублей, - отмечает Елена Андреева.

Эксперты приводят пример: только за данные о смертях в Москве за год выплачивается взяток почти на полтора миллиарда рублей. И эти деньги в конечном итоге ритуальные агенты сдирают с родственников покойных, закладывая свои издержки в официальные услуги. При этом частные фирмы гонятся только за прибылью, зачастую забывая о качестве услуг. Бывали случаи, когда сотрудники ритуальных агентств представлялись сотрудниками государственных органов, чтобы втереться в доверие к родственникам умерших.

Еще один громкий случай произошел в конце 2021 года в Москве. Родственники скончавшегося профессора МГУ Альберта Мельянцева доверили его тело частному агенту, выдавшему себя за работника государственного учреждения «Ритуал». Близкие хотели кремировать покойного. Но вместо этого его тело вывезли в Нижний Новгород, погрузив в одну машину с еще пятью гробами. Отчаявшиеся родственники с трудом разыскали прах близкого человека в чужом городе. Схема мошенничества вскрылась, когда семья профессора обратилась за информацией в ГБУ «Ритуал». После вмешательства государственной организации вскрылась целая преступная цепочка, и все данные на мошенников были переданы в полицию.

По словам экспертов, подобный посмертный «туризм» - совсем не редкость. Фирмы-однодневки представляются сотрудниками государственных служб и заключают договора на свои услуги с безутешными родственниками.

- Черные агенты и коммерческие компании, которые просто отбирают деньги и уходят – не задумываются о благоустройстве кладбища, о его объектах, о надлежащей уборке мусора. Они об этом не думают. Они на это даже деньги не тратят. И, соответственно, это доля работы государства, и это необходимо делать, и это делается, - поясняет вице-президент Ассоциации похоронной отрасли Олег Ларионов, отметив, что в Москве выделяются достаточные средства для того, чтобы кладбища содержались в надлежащем виде: на них убирается мусор, за территорией ухаживают. Близкие могут прийти на могилы к родным и не волноваться за то, что вокруг творится беспорядок.

ПОРА МЕНЯТЬ ЗАКОНЫ

Из-за недочетов законодательства недобросовестные частные компании оккупировали рынок ритуальных услуг и подняли цены. Во многом из-за этого в обществе сформировалось представление о том, что похороны – это непомерно дорого. В сложившейся ситуации эксперты объединились и настаивают на том, чтобы сферу ритуальных услуг взяло под контроль государство. Необходимо ввести государственное регулирование этой отрасли и разработать специальный закон.

- Закон, который был принят в 1996 году, создал условия либерального подхода к организации и предоставлению ритуальных услуг. Это беда для России, - считает Леонид Чернышов. В 90-е годы прошлого века он в должности заместителя председателя Госстроя России занимался курированием вопросов ритуального обслуживания. По его мнению, без изменения законодательства переломить нынешнее положение вещей невозможно – слишком высок уровень криминогенности в этой сфере.

- И чем дальше от Москвы отъезжаем, тем страшнее эта ситуация – там вообще беспредел, – говорит Чернышов. Он уверен, что очистить рынок от «черных» агентов поможет в первую очередь лицензирование деятельности частных компаний.

С ним согласна и Елена Андреева: она уверена, что большинство проблем сегодня упирается в устаревшее законодательство.

- У нас очень много проблем в отрасли и их решение напрямую связано с тем, что сейчас требуется модернизация законодательства. Пандемия еще раз это подчеркнула. Она показала, что у нас недостаточно развита технически-материальная база отрасли, у нас не хватает похоронных объектов по России. Сфере необходимо государственное регулирование, поскольку без него, к сожалению, мы не сможем добиться порядка, – рассказала Елена Андреева «Известиям».

Эксперты подчеркивают, что одной из главных проблем является отсутствие четких требований к ритуальным компаниям. Это привело к нынешним системным проблемам в отрасли, в том числе покупке информации об умерших и навязывании услуг по завышенным ценам.

- Государственное регулирование – это как раз тот рычаг, который позволит привести оказание услуг, работу кладбищ и крематориев к той планке, которую задает государство. Если этой планки нет, то к чему стремиться, как наводить порядок, - убежден Леонид Чернышов.

Руководитель комиссии по вопросам похоронного дела Общественного совета Минстроя Павел Кодыш также подчеркивает, что закон 1996 года не содержит требований к похоронным организациям. Именно поэтому своей главной задачей они считают получение доходов, а не оказание ритуальных услуг населению. А глава профсоюза работников ритуальных служб Антон Авдеев уверен, что действующее законодательство не предусматривает должного и уважительного отношения к умершим. По его мнению, чтобы изменить ситуацию, государство должно определить критерии работы в сфере ритуальных услуг.

- Требуется государственное регулирование, и оно требуется с описанием базовой функции этой сферы деятельности, - считает Антон Авдеев.